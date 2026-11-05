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AMD und Microsoft haben FSR Upscaling 4.1.2 in das Game Development Kit (GDK) vom Oktober 2026 integriert. Damit steht Entwicklern auf der Xbox Series X und Series S erstmals ein auf maschinellem Lernen basierendes FSR-Upscaling zur Verfügung – und zwar gleich in zwei Varianten. Spieler müssen sich allerdings gedulden: Bestehende Titel profitieren nur, wenn die Studios nachrüsten und diese in neuere Spieletitel direkt einbauen.

Nachdem AMD und Microsoft im Oktober angekündigt hatten, FSR 4.1 auf die aktuellen Xbox-Konsolen zu bringen, folgt nun die konkrete Umsetzung. Wie AMD auf seinem Entwicklerportal GPUOpen mitteilt, ist FSR Upscaling 4.1.2 seit dem gestrigen Tag Bestandteil des Oktober-GDK. Das Xbox-Team hat beide Konsolen in Kooperation mit AMD optimiert.

Da die RDNA-2-GPUs der Xbox Series X|S zwar INT8-Operationen in Hardware beschleunigen, aber kein FP8 beherrschen, kommt die FP8-Variante von FSR 4, wie sie auf RDNA 4 läuft, nicht infrage. Stattdessen stellt AMD zwei INT8-Modelle bereit:

Full INT8: das Standardmodell, das AMD bereits für die Radeon RX 7000 ausliefert.

das Standardmodell, das AMD bereits für die Radeon RX 7000 ausliefert. Lite INT8: ein neues, effizienteres Modell, das laut AMD weniger als halb so groß ist und geringere Upscaling-Kosten verursacht.

Beide Modelle laufen sowohl auf der Series X als auch auf der Series S. Das Lite-Modell ist also nicht exklusiv für die schwächere Konsole gedacht – welches Modell ein Spiel nutzt, entscheiden die Entwickler im Einzelfall und wägen dabei Bildqualität gegen GPU-Zeit ab. Der Speicherbedarf des Upscalers ist bei beiden Modellen identisch, da er von Render- und Ausgabeauflösung abhängt und nicht vom gewählten Modell. In der Standardkonfiguration des Beispielprojekts sollen das jeweils rund 304 MB sein.

FSR Upscaling 4.1.2 auf Xbox Series X|S – GPU-Zeit laut GDK-Beispielprojekt Konsole Modell Ausgabeauflösung GPU-Zeit Xbox Series X Full INT8 1440p 1,95 ms Xbox Series X Full INT8 2160p 3,86 ms Xbox Series X Lite INT8 1440p 1,29 ms Xbox Series X Lite INT8 2160p 2,75 ms Xbox Series S Full INT8 1080p 2,9 ms Xbox Series S Full INT8 1440p 5,2 ms Xbox Series S Lite INT8 1080p 1,9 ms Xbox Series S Lite INT8 1440p 3,4 ms

Bei 60 FPS stehen pro Frame rund 16,7 ms zur Verfügung. Auf der Series X beansprucht das Full-Modell bei 4K-Ausgabe also knapp ein Viertel dieses Budgets, das Lite-Modell spart hier immerhin gut 1 ms ein. Auf der Series S fällt der Unterschied relativ gesehen noch deutlicher aus – gerade bei 1440p-Ausgabe dürfte Lite hier die realistischere Wahl sein.

Für die Game-Studios hält sich der Integrationsaufwand in Grenzen, denn die Xbox-Umsetzung nutzt dieselbe FSR-SDK-Schnittstelle und dieselben Header wie unter Windows auf dem PC. Registrierte Xbox-Entwickler erhalten die von AMD signierten Konsolen-Binaries über das GDK. Als Eingaben benötigt FSR 4.1.2 wie gewohnt gejitterte Farbinformationen, Tiefenpuffer und Motion Vectors, Reactive- und Transparenzmasken sind dagegen optional. Angeboten werden die bekannten Qualitätsstufen von Native AA über Quality, Balanced und Performance bis Ultra Performance.

ROG Xbox Ally X und X20 werden ebenfalls versorgt

Auch die Handhelds der ROG-XBox-Ally-Reihe - wie das von uns getestete ROG XBox Ally X - erhalten FSR Upscaling 4.1.2, hier allerdings nicht über das GDK, sondern über das reguläre FSR SDK 2.4, da es sich um Windows-Geräte handelt. Unterstützt werden zunächst der ROG Xbox Ally X und der Ally X20 mit einem besonders effizienten INT8-Modell, das Basismodell des Ally soll mit einem späteren Update folgen. Über einen Preview-Treiber von ASUS werden DirectX-12-Spiele mit FSR 3.1 oder neuer automatisch aufgewertet. Für Vulkan-Titel ist eine native Integration des aktuellen SDKs notwendig.