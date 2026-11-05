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FSR 4.1.2 auf der Xbox

Series X|S erhält ML-Upscaling mit zwei INT8-Modellen

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Von Marcel Niederste-Berg

Series X|S erhält ML-Upscaling mit zwei INT8-Modellen
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AMD und Microsoft haben FSR Upscaling 4.1.2 in das Game Development Kit (GDK) vom Oktober 2026 integriert. Damit steht Entwicklern auf der Xbox Series X und Series S erstmals ein auf maschinellem Lernen basierendes FSR-Upscaling zur Verfügung – und zwar gleich in zwei Varianten. Spieler müssen sich allerdings gedulden: Bestehende Titel profitieren nur, wenn die Studios nachrüsten und diese in neuere Spieletitel direkt einbauen.

Nachdem AMD und Microsoft im Oktober angekündigt hatten, FSR 4.1 auf die aktuellen Xbox-Konsolen zu bringen, folgt nun die konkrete Umsetzung. Wie AMD auf seinem Entwicklerportal GPUOpen mitteilt, ist FSR Upscaling 4.1.2 seit dem gestrigen Tag Bestandteil des Oktober-GDK. Das Xbox-Team hat beide Konsolen in Kooperation mit AMD optimiert.

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Da die RDNA-2-GPUs der Xbox Series X|S zwar INT8-Operationen in Hardware beschleunigen, aber kein FP8 beherrschen, kommt die FP8-Variante von FSR 4, wie sie auf RDNA 4 läuft, nicht infrage. Stattdessen stellt AMD zwei INT8-Modelle bereit:

  • Full INT8: das Standardmodell, das AMD bereits für die Radeon RX 7000 ausliefert.
  • Lite INT8: ein neues, effizienteres Modell, das laut AMD weniger als halb so groß ist und geringere Upscaling-Kosten verursacht.

Beide Modelle laufen sowohl auf der Series X als auch auf der Series S. Das Lite-Modell ist also nicht exklusiv für die schwächere Konsole gedacht – welches Modell ein Spiel nutzt, entscheiden die Entwickler im Einzelfall und wägen dabei Bildqualität gegen GPU-Zeit ab. Der Speicherbedarf des Upscalers ist bei beiden Modellen identisch, da er von Render- und Ausgabeauflösung abhängt und nicht vom gewählten Modell. In der Standardkonfiguration des Beispielprojekts sollen das jeweils rund 304 MB sein.

FSR Upscaling 4.1.2 auf Xbox Series X|S – GPU-Zeit laut GDK-Beispielprojekt
KonsoleModellAusgabeauflösungGPU-Zeit
Xbox Series XFull INT81440p1,95 ms
Xbox Series XFull INT82160p3,86 ms
Xbox Series XLite INT81440p1,29 ms
Xbox Series XLite INT82160p2,75 ms
Xbox Series SFull INT81080p2,9 ms
Xbox Series SFull INT81440p5,2 ms
Xbox Series SLite INT81080p1,9 ms
Xbox Series SLite INT81440p3,4 ms

Bei 60 FPS stehen pro Frame rund 16,7 ms zur Verfügung. Auf der Series X beansprucht das Full-Modell bei 4K-Ausgabe also knapp ein Viertel dieses Budgets, das Lite-Modell spart hier immerhin gut 1 ms ein. Auf der Series S fällt der Unterschied relativ gesehen noch deutlicher aus – gerade bei 1440p-Ausgabe dürfte Lite hier die realistischere Wahl sein.

Für die Game-Studios hält sich der Integrationsaufwand in Grenzen, denn die Xbox-Umsetzung nutzt dieselbe FSR-SDK-Schnittstelle und dieselben Header wie unter Windows auf dem PC. Registrierte Xbox-Entwickler erhalten die von AMD signierten Konsolen-Binaries über das GDK. Als Eingaben benötigt FSR 4.1.2 wie gewohnt gejitterte Farbinformationen, Tiefenpuffer und Motion Vectors, Reactive- und Transparenzmasken sind dagegen optional. Angeboten werden die bekannten Qualitätsstufen von Native AA über Quality, Balanced und Performance bis Ultra Performance.

ROG Xbox Ally X und X20 werden ebenfalls versorgt

Auch die Handhelds der ROG-XBox-Ally-Reihe - wie das von uns getestete ROG XBox Ally X - erhalten FSR Upscaling 4.1.2, hier allerdings nicht über das GDK, sondern über das reguläre FSR SDK 2.4, da es sich um Windows-Geräte handelt. Unterstützt werden zunächst der ROG Xbox Ally X und der Ally X20 mit einem besonders effizienten INT8-Modell, das Basismodell des Ally soll mit einem späteren Update folgen. Über einen Preview-Treiber von ASUS werden DirectX-12-Spiele mit FSR 3.1 oder neuer automatisch aufgewertet. Für Vulkan-Titel ist eine native Integration des aktuellen SDKs notwendig.

Preise und Verfügbarkeit
Microsoft XBox Series X 1 TB
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