Werbung

Nintendo hat seine Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 vorgelegt. Die Nintendo Switch 2 (Test) steht weltweit bei 26,35 Millionen ausgelieferten Konsolen, das Wachstum hat sich im Sommerquartal aber deutlich verlangsamt. Bei der Software sieht es besser aus, und der Klassiker Switch 1 rückt weiter an die PlayStation 2 heran.

Zwischen Juli und September 2026 hat Nintendo 2,67 Millionen Switch-2-Konsolen an den Handel ausgeliefert. Im Vorquartal (April bis Juni) waren es noch 3,82 Millionen, im gleichen Zeitraum des Vorjahres 4,54 Millionen. Zum Vorjahr entspricht das einem Minus von gut 41 Prozent. Der Vergleich ist allerdings nur begrenzt aussagekräftig, denn im Sommer 2025 lief noch die Startphase der Konsole, die am 5. Juni 2025 erschienen ist. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr hatte Nintendo zum Halbjahr 10,36 Millionen Switch-2-Konsolen gemeldet und die Jahresprognose auf 19 Millionen angehoben.

Seit Marktstart summieren sich die Auslieferungen damit auf 26,35 Millionen Geräte. Die meisten davon gingen nach Amerika (9,00 Millionen), gefolgt von Japan (7,07 Millionen), Europa (5,85 Millionen) und dem Rest der Welt (4,42 Millionen). Auffällig ist das Gewicht des Heimatmarkts: Japan liegt deutlich vor Europa.

In das Quartal fällt auch eine Preiserhöhung. Nintendo of America hat den Listenpreis der Switch 2 zum 1. September 2026 von 449,99 auf 499,99 US-Dollar angehoben. Ob Käufer ihre Anschaffung deshalb in den August vorgezogen haben, lässt sich aus den Quartalszahlen nicht ablesen.

Switch 1 auf Tuchfühlung mit der PlayStation 2

Die erste Switch (Test) verkauft sich weiter, wenn auch auf niedrigem Niveau. Im Sommerquartal hat Nintendo 0,61 Millionen Geräte ausgeliefert, im Vorjahresquartal waren es noch 0,91 Millionen. Der Gesamtwert steigt damit auf 157,20 Millionen Konsolen. Damit ist die Switch Nintendos erfolgreichste Konsole und rückt immer näher an die PlayStation 2 heran, die meistverkaufte Konsole aller Zeiten.

Den Nintendo DS als bislang erfolgreichste Konsole des Herstellers hatte die Switch bereits mit den Zahlen zum Weihnachtsquartal 2025 vom Thron gestoßen.

Bei der Software spielt die Switch 1 weiterhin in einer eigenen Liga: 31,92 Millionen Spiele im Quartal, rund 1,59 Milliarden seit 2017. Da die Switch 2 abwärtskompatibel ist, profitieren ältere Titel auch von der neuen Konsole. Mario Kart 8 Deluxe liegt inzwischen bei 72,00 Millionen Einheiten, Animal Crossing: New Horizons bei 50,63 Millionen. Neu genannt hat Nintendo außerdem Tomodachi Life: Living the Dream mit 8,83 Millionen und Rhythm Heaven Groove mit 2,89 Millionen Einheiten.

Softwareverkäufe steigen deutlicher

Bei den Spielen läuft es deutlich besser als bei der Hardware. Im Sommerquartal hat Nintendo 15,04 Millionen Switch-2-Spiele ausgeliefert, nach 11,95 Millionen im Vorjahresquartal. Insgesamt stehen 73,21 Millionen Switch-2-Spiele zu Buche, also rund 2,8 Spiele pro Konsole.

Spitzenreiter bleibt mit großem Abstand Mario Kart World mit 16,48 Millionen Einheiten (einschließlich Bundles). Dahinter folgen:

Donkey Kong Bananza: 5,05 Millionen

Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition: 4,04 Millionen

Pokémon Pokopia: 4,04 Millionen

Splatoon Raiders: 2,42 Millionen (neu in der Liste)

Kirby Air Riders: 1,94 Millionen

Fire Emblem: Fortune's Weave: 1,34 Millionen (neu)

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition: 1,28 Millionen

Star Fox: 1,17 Millionen (neu)

Mit Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune's Weave und Star Fox haben es gleich drei Neuerscheinungen in die Bestenliste geschafft. Ab heute ist das Remake zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time offiziell für die Nintendo Switch 2 verfügbar, das sich voraussichtlich sehr gut verkaufen lassen wird. Auf Metacritic hat das Remake bereits 96 Punkte eingesackt. Kleiner Wermutstropfen ist, dass das Spiel nur FSR 1.0 anstatt das deutlich modernere DLSS Super Resolution verwendet, das von der Switch 2 durch den verbauten NVIDIA-Ampere-SoC (Tegra T239) mit den eingebauten Tensor-Kernen unterstützt wird.