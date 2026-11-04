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Microsoft hat eine – vorsichtig ausgedrückt – ungewöhnliche Sonderanfertigung seiner Xbox Series X vorgestellt. Bei der sogenannten Xbox Series X-BITE handelt es sich um eine vollständig funktionsfähige Spielkonsole, die aber im Körper eines Alligators untergebracht ist. Das Einzelstück wurde eigens für eine Verlosung angefertigt und soll anlässlich eines bevorstehenden Xbox-Auftritts im US-Bundesstaat Florida Aufmerksamkeit erregen. Regulär erhältlich ist das Modell nicht.

Die Gestaltung orientiert sich am Mississippi-Alligator, der seinerseits in der Tierwelt von Florida heimisch ist. Microsoft hat die Konsole dabei so inszeniert, als wäre sie eben von einem solchen Alligator verschluckt worden. Das Gehäuse des Reptils ist nicht echt, es besteht aus einer aufwendig gefertigten Nachbildung, in deren Innerem eine handelsübliche Xbox Series X verbaut wurde. Durch ein beleuchtetes Xbox-Nexus-Logo auf dem Körper des Tieres ist die Konsole zudem von außen zu erkennen.

Auch der beiliegende Xbox Wireless Controller wurde an das ungewöhnliche Design angepasst. Er befindet sich zwischen den geöffneten Kiefern des Alligators und weist künstliche Bissspuren auf. Die Augen des Reptils besitzen grüne Irisringe in der charakteristischen Xbox-Farbe, während die Pupillen an das Xbox-Logo angelehnt sind. Von der Schnauze bis zur Schwanzspitze misst die gesamte Konstruktion mehr als fünf Fuß, was etwa einer Länge von 1,5 m entspricht.

Für die technische und gestalterische Umsetzung beauftragte Microsoft das britische John Nolan Studio. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung realistischer Kreaturen sowie animatronischer Figuren spezialisiert. Die Verlosung der Konsole begann bereits am 3. November 2026 und läuft noch bis zum 10. November. Allerdings richtet sich die Aktion ausschließlich an volljährige Personen mit einem zulässigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, bzw. den in den Teilnahmebedingungen genannten US‑Gebieten. Deutsche Xbox-Spieler sind damit von der Verlosung per se ausgeschlossen.