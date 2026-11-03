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Nachdem OpenAI-Chef Sam Altman zuletzt die ineffiziente Nutzung von Arbeitsspeicher in privaten Computern kritisierte, wirbt nun auch Sony dafür, nicht mehr genutzt PlayStation-5-Konsolen zurückzugeben. Über die PlayStation-App erhalten Nutzer derzeit entsprechende Push-Benachrichtigungen, die auf ein Rückkaufangebot des Gebrauchtwarenhändlers Back Market verweisen. Die Aktion ist in den USA gestartet, inzwischen aber auch in Deutschland verfügbar. Je nach Zustand und Ausstattung der Konsole können Verkäufer hierzulande bis zu 380 Euro erhalten.

Anders als bei klassischen Inzahlungnahmeprogrammen wird der Erlös dabei nicht als Guthaben für den Kauf neuer Hardware ausgegeben. Stattdessen verspricht Back Market eine direkte Überweisung auf das Bankkonto des Verkäufers. Die tatsächliche Auszahlung richtet sich nach dem Zustand des Geräts und dessen Ausstattung. Back Market ist auf gebrauchte und professionell aufbereitete Elektronik spezialisiert. Das 2014 in Paris gegründete Unternehmen betreibt eigens einen Marktplatz für Refurbished-Produkte, darunter Smartphones, Notebooks und Spielekonsolen.

Aus wirtschaftlicher Sicht könnte ein solcher Rückkauf auch für Sony Vorteile bieten. Während der Hersteller an einer ungenutzten Konsole keine weiteren Umsätze mit Spielen, Zusatzinhalten oder Abonnements erzielt, kann ein weiterverkauftes Gerät einen neuen aktiven Nutzer erreichen. Dieser könnte anschließend Spiele im PlayStation Store erwerben oder kostenpflichtige Dienste wie PlayStation Plus abonnieren.

Die Aktion erfolgt vor dem Hintergrund gestiegener Konsolenpreise, angespannter Verfügbarkeit und einer erhöhten Nachfrage im Vorfeld der Veröffentlichung von GTA 6. Besonders die PlayStation 5 Pro ist zur Zeit nur zu stark überhöhten Preisen zu bekommen, wenn überhaupt.

Auch Microsoft hatte im Oktober bereits ausgewählte Kunden angeschrieben, deren Konsole offenbar seit längerer Zeit nicht mehr verwendet worden war. In den entsprechenden E-Mails verwies Microsoft auf ein Rückkaufprogramm der US-Handelskette Best Buy. Für eine Xbox Series X wurden dort bis zu 375 US-Dollar angeboten.