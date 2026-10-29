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Sony erweitert sein Zubehörangebot für die PlayStation 5 um eine neue Designreihe mit transparenten Gehäuseelementen. Die sogenannte Prism-Collection umfasst drei Farbvarianten des DualSense-Wireless-Controllers sowie dazu passende Konsolen-Cover. Damit greift der Hersteller einen Gestaltungstrend aus den späten 1990er-Jahren auf, als durchsichtige Kunststoffgehäuse bei Spielekonsolen und deren Zubehör sehr in Mode waren.

Zur Auswahl stehen die Farben Flare Orange, Emerald Green und Graphite Gray. Sämtliche Ausführungen kombinieren eingefärbten, transparenten Kunststoff mit einer glänzenden Oberfläche. Während Flare Orange einen kräftigen Orangeton aufweist, fällt Emerald Green durch ein dunkles Grün auf. Graphite Gray setzt auf eine zurückhaltendere graue Farbgebung. Die unterschiedlichen Farbtöne sollen insbesondere durch Lichtbrechung und die Überlagerung transparenter Gehäuseteile zur Geltung kommen. Bei den Controllern erstreckt sich die durchsichtige Gestaltung auch über die Rückseite. Dadurch werden auch Teile der im Inneren verbauten Hardware sichtbar.

Technische Neuerungen sind mit der Prism-Collection nicht verbunden. Sony hat weder Änderungen an der Hardware noch zusätzliche Funktionen der DualSense-Controller angekündigt. Die neuen Modelle verfügen somit weiterhin über die bekannten Eigenschaften wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und den integrierten Bewegungssensor. Auch bei den Konsolen-Covern handelt es sich nur um eine optische Erweiterung des bisherigen Zubehörangebots.

Für die transparenten DualSense-Controller nennt Sony eine unverbindliche Preisempfehlung von jeweils 84,99 Euro. Die farblich passenden PS5-Konsolen-Cover sollen 74,99 Euro kosten. Der Verkaufsstart ist für den 4. Februar 2027 vorgesehen. Bereits am 10. November 2026 um 10:00 Uhr beginnen in Deutschland und Österreich aber die Vorbestellungen. Die Controller werden sowohl direkt über PlayStation als auch bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich sein. Für die Konsolen-Cover sieht Sony dagegen einen eingeschränkten Vertrieb vor.