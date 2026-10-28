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Dass gerade der Nachbau von Software oder eben das Reverse-Engineering von Spielen durch leistungsstarke KI-Modelle ein großes Thema ist, darüber hatten wir bereits berichtet. Doch kaum eine Woche nach dem ersten Jailbreak der Nintendo Switch 2 tauchen verstärkt Switch-2-exklusive Spiele auf Macs und PCs auf. Am weitesten ist Mario Kart World. Für Nintendo ging es dabei zügig zu. Gut eine Woche, nachdem die Switch 2 erstmals geknackt wurde, zeigen Entwickler und Leak-Accounts in sozialen Netzwerken Exklusivtitel der Konsole auf fremder Hardware. Einen öffentlich nutzbaren Switch-2-Emulator gibt es nach aktuellem Stand bisher jedoch nicht. Es handelt sich um Einzelprojekte in sehr frühem Stadium.

Am besten belegt ist bisher Mario Kart World. Der Entwickler Will Faust hat auf der X-Plattform Videos veröffentlicht, die das Spiel unter macOS zeigen. Grundlage ist ein Fork von nxnative. Dieses Werkzeug funktioniert eher wie Wine als ein klassischer Emulator. Weil sowohl Nintendos Switch 2 als auch Apple-Silicon-Chips auf ARM basieren, läuft der ARM64-Code des Spiels direkt auf dem Mac. Umgeschrieben werden nur die Teile, die angepasst werden müssen. Die Grafik setzt nxnative auf Apples Metal-Schnittstelle um. Für die Switch 2 arbeitet Faust an der Unterstützung für NVN2, Nintendos neuere Grafik-API.

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Laut Game Rant läuft das Spiel zwar, aber noch holprig. Es gibt fehlerhafte Shader und fehlende Geometrie. Konkrete Bildraten nennt keiner der Berichte. Sogar von einem Lauf auf dem iPhone 18 Pro ist die Rede. Für die erste Nintendo Switch ist nxnative hingegen schon deutlich weiter. Laut XDA laufen dort bereits rund 85 Titel, darunter Mario Kart 8, Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom. Jedes Spiel muss allerdings per Kommandozeile mit Xcode und Homebrew als eigene App gebaut werden. Eine grafische Oberfläche liefert stattdessen das Community-Projekt NX2Apple.

Weniger belastbar sind die PC‑Meldungen. Der Leak-Account CentroLeaks behauptet, Donkey Kong Bananza laufe per Recompilation auf dem PC. Als Beleg dient bislang nur ein einzelnes Bild, Gameplay-Material gibt es nicht. Splatoon Raiders startet nach Angaben von MakoCW auf dem PC und kommt bis zur Charakterauswahl. Weil noch Komponenten fehlen, läuft es aber nur stark verzögert.

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Voraussetzung für alle Projekte sind ausgelesene Spieldaten und Firmware einer echten Switch 2. Laut TwistedVoxel kombiniert die Exploit-Kette eine WebKit-Lücke mit Schwachstellen im Programmierspiel SmileBASIC 4 und einem Angriff auf das Dateisystemmodul. Genannt werden ein Integer-Überlauf bei der Array-Verarbeitung und ein Pufferüberlauf bei der Pfadnormalisierung. Nintendo hat SmileBASIC 4 inzwischen aus dem eShop entfernt. Eine offizielle Stellungnahme zu den Emulationsdemos gibt es bisher nicht.

Gerade in Bezug auf das bald veröffentlichte Spiel The Legend of Zelda - Ocarina of Time, das als Remake am 5. November erhältlich sein wird, kann es für Nintendo zum Ärgernis werden, wenn dessen Emulation erfolgreich umgesetzt oder gar mittels entsprechender Übersetzung spielbar gemacht wird.