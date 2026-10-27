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Sony soll sich für seine nächste Handheld-Konsole bereits einen technischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz gesichert haben. So wird berichtet, dass AMD für das unter dem Codenamen "Project Canis" entwickelte Gerät einen speziell angepassten Grafikchip auf Basis der kommenden RDNA-5-Architektur liefern soll. Nach Informationen von Digital Foundry (via IGN) könnte Sony dabei eine weitgehend exklusive Stellung einnehmen. Eine offizielle Bestätigung für den Handheld oder die mutmaßliche Vereinbarung mit AMD gibt es bislang allerdings nicht.

Ausgangspunkt der Spekulationen sind Aussagen von Richard Leadbetter, einem der Technikexperten von Digital Foundry. Demnach gibt es wohl deutliche Hinweise für maßgeschneiderte RDNA-5-Chips, die für Sonys tragbare Konsole gedacht sind. Anders als bei einem klassischen Exklusivvertrag soll dieser Vorteil allerdings vor allem auf wirtschaftlichen Voraussetzungen beruhen. Denn AMD achtet bei der Entwicklung kundenspezifischer Prozessoren zunehmend auch auf hohe Abnahmemengen. Die Anpassung eines Chips an die Anforderungen eines bestimmten Geräts verursacht zusätzliche Entwicklungskosten, die sich erst bei entsprechenden Stückzahlen amortisieren.

Für konkurrierende Geräte hätte die potenzielle Exklusivität Konsequenzen. Ein Nachfolger des Steam Deck oder ein eigenständiger Xbox-Handheld müsste auf bereits verfügbare Prozessoren oder ältere Grafikarchitekturen zurückgreifen, sofern die jeweiligen Hersteller ihrerseits keine ausreichenden Stückzahlen garantieren können. Ein genereller Ausschluss anderer Unternehmen von RDNA 5 ist jedoch nicht belegt. Die vermutete Sonderstellung bezieht sich zudem nur auf speziell angepasste Chips für Handhelds.

Der PS6-Handheld ist ebenfalls noch nicht offiziell angekündigt. Frühere Berichte sprechen von einem Prozessor mit sechs CPU-Kernen, darunter vier Zen-6c-Kerne und zwei stromsparende Zen-6-Kerne. Für die integrierte Grafikeinheit werden 16 Compute Units auf Basis von RDNA 5 genannt. Hinzu kommen angeblich 24 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit einem 192 Bit breiten Speicherinterface. Die Leistungsaufnahme des Prozessors soll dabei zwischen 15 und 25 Watt liegen. Sämtliche Angaben stammen aus unbestätigten Leaks und sind mit Vorsicht zu genießen.

Auch die Kompatibilität mit bestehenden PlayStation-Spielen spielt in den Gerüchten eine Rolle. Demnach soll Project Canis sowohl PS4- als auch PS5-Titel unterstützen. Damit würde sich das Gerät deutlich von der PlayStation Portal unterscheiden, die in erster Linie für das Streaming von Spielen entwickelt wurde. Der neue Handheld soll dagegen als eigenständige Konsole mit lokaler Spieleausführung konzipiert sein. Als möglicher Veröffentlichungszeitraum wird weiterhin das Jahr 2028 gehandelt. Sony könnte die tragbare Konsole dabei zusammen mit der PlayStation 6 auf den Markt bringen.