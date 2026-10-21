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Es ist eine recht einfache Rechnung: Aufgrund der hohen DRAM- und NAND-Preise dürfte die kommende Konsolen-Generation von Microsoft und Sony kein günstiger Spaß mehr werden. Für die PlayStation 6 wurde kürzlich ein Preis im vierstelligen Bereich vorhergesagt, was aber nicht weiter verwundert, denn auch eine Sony PlayStation 5 Pro mit 2 TB bewegt sich bereits deutlich über der 1.000-Euro-Schwelle.

Das Magazin Fortune hat eine Reportage zur Leiterin der Xbox-Sparte bei Microsoft, Asha Sharma, veröffentlicht. Das Project Helix steht bei Xbox auf der Agenda und auch wenn offiziell noch nicht allzu viele Details genannt wurden, so ist bereits klar, dass Microsoft die Strategie für seine zukünftige Konsole im Vergleich zur aktuellen Generation geändert hat.

Fortune spricht nun von einer zweigleisigen Strategie mit einer mehr oder weniger klassischen Konsole, aber auch einem Gaming-Handheld. Beide sollen Xbox- aber auch PC-Spiele ausführen können. Während der Windows-Handheld aber bereits Ende 2027 erscheinen soll, soll die Konsole für die Weihnachtssaison 2028 in Vorbereitung sein. Aktuellen Projektionen zufolge soll der Preis für die Konsole zwischen 1.200 und 1.800 US-Dollar angesetzt sein – es sei denn, es gibt größere Bewegungen am Halbleitermarkt mit sinkenden Preisen und/oder Microsoft entscheidet sich, die Hardware zu subventionieren.

Weiterhin gibt es laut dem Bericht von Fortune bei Microsoft interne Auseinandersetzungen über die Softwareplattform des kommenden Xbox-Handhelds, der im Zusammenhang mit dem Projekt Helix entwickelt werden soll. Während ein Teil des Unternehmens auf eine abgespeckte Version von Windows Home setzt, wie sie bereits beim ASUS ROG Xbox Ally (Test) zum Einsatz kommt, bevorzugt die Xbox-Sparte offenbar ein eigenständiges Betriebssystem, über dessen Entwicklung und Weiterentwicklung sie selbst die Kontrolle hätte.

Unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet Fortune, dass ein hochrangiger Manager sogar mit der vollständigen Einstellung des Handheld-Projekts gedroht haben soll, falls Windows als Betriebssystem vorgeschrieben würde. Inzwischen soll die Xbox-Sparte weitgehend die Kontrolle über die Softwareentwicklung des Projekts übernommen haben. Xbox-Chefin Asha Sharma betont allerdings, dass beide Abteilungen weiterhin eng zusammenarbeiten. Gleichzeitig soll Microsoft darauf drängen, den Zeitplan für die Entwicklung der Helix-Hardware um mindestens mehrere Monate vorzuziehen. Dazu sollen unter anderem KI-Werkzeuge eingesetzt werden, sofern diese eine Beschleunigung der Entwicklungsprozesse ermöglichen.

Auch beim Abonnementdienst Xbox Game Pass könnten größere Veränderungen bevorstehen. Laut Fortune plant Microsoft eine stärkere Aufteilung des Angebots in verschiedene Tarifstufen und separat buchbare Zusatzoptionen. Abonnenten könnten demnach künftig gezielt Funktionen wie den Zugriff auf Konsolenspiele, Cloud-Gaming oder den Online-Multiplayer hinzubuchen. Dies würde eine Abkehr vom bisherigen Modell bedeuten, bei dem diese Leistungen in unterschiedlichem Umfang bereits Bestandteil der jeweiligen Abonnements sind.

Darüber hinaus thematisiert der Bericht Spekulationen über die langfristige Zukunft der Xbox-Sparte. Mehrere aktuelle und ehemalige Mitarbeiter vermuten demnach, dass Sharma vor allem eingesetzt worden sei, um weitere Einsparungen und Umstrukturierungen durchzusetzen und damit einen möglichen Verkauf oder eine Ausgliederung des Xbox-Geschäfts vorzubereiten. Microsoft-Manager Judson Althoff widerspricht dieser Darstellung allerdings ausdrücklich. Man hätte Sharma nicht mit der Leitung eines Geschäftsbereichs betraut, dessen Verkauf geplant sei.