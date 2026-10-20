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Die kommende PlayStation 6 könnte für Käufer wohl erheblich teurer werden als bisherige Konsolengenerationen. Grund dafür sind die stark gestiegenen Preise für Speicherchips, die mittlerweile einen beträchtlichen Anteil an den Herstellungskosten moderner Elektronik ausmachen. Nach Einschätzung des Hardware-Insiders KeplerL2 könnte Sony deshalb gezwungen sein, für seine nächste Spielekonsole einen Verkaufspreis von mehr als 1.000 US-Dollar anzusetzen.

Ausgangspunkt der Spekulationen ist ein Beitrag des Insiders im NeoGAF-Forum. Demnach könnten allein die Kosten für den Arbeitsspeicher und den internen Flash-Speicher der PlayStation 6 inzwischen bei mehr als 680 US-Dollar liegen. Damit würden diese beiden Komponenten bereits einen erheblichen Teil des möglichen Verkaufspreises ausmachen, ohne die übrige Hardware überhaupt zu berücksichtigen.

Besonders stark macht sich die Verteuerung dabei bei GDDR7-Speicher bemerkbar. KeplerL2 zufolge liegen die aktuellen Kosten bei etwa 20 bis 23 Dollar pro Gigabyte. In früheren Kalkulationen für die neue Konsolengeneration sei wohl noch mit ungefähr drei Dollar pro Gigabyte gerechnet worden. Sollte diese Einschätzung zutreffen, hätten sich die veranschlagten Speicherkosten innerhalb der Entwicklungsphase vervielfacht.

Hinzu kommen noch die Kosten für den Hauptprozessor mit integrierter Grafikeinheit, die Hauptplatine, das Kühlsystem, die Stromversorgung und das Gehäuse. Auch Fertigung, Transport und Vertrieb müssen bei der Preiskalkulation berücksichtigt werden.

Ein Verkaufspreis oberhalb der Marke von 1.000 Dollar erscheint unter diesen Voraussetzungen daher zumindest denkbar. Allerdings lässt sich aus den geschätzten Komponentenpreisen allein noch kein verlässlicher Endkundenpreis ableiten. Konsolenhersteller verkaufen ihre Hardware gerne unterhalb der Herstellungskosten, um anschließend über Spieleverkäufe und Lizenzgebühren Einnahmen zu erzielen. Wie Sony sich letztlich entscheiden wird, ist derzeit noch völlig unklar.

Allerdings betrifft die Entwicklung auch Microsoft. Für die nächste Xbox-Generation, die unter dem Projektnamen Helix gehandelt wird, steht ebenfalls ein möglicher Verkaufspreis von mehr als 1.000 Dollar im Raum. Belastbare Angaben zu den tatsächlichen Herstellungskosten oder zur späteren Preisgestaltung liegen aber auch hier noch nicht vor.