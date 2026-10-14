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Microsoft baut derzeit seine Gaming-Sparte Xbox kräftig um und etabliert nun eine neue Forschungseinheit, die sich speziell mit dem Einsatz von KI bei der Entwicklung und der technischen Anpassung von Videospielen beschäftigen soll. Unter der Bezeichnung Xbox Labs will der Konzern so Verfahren erproben, mit denen sich bestehende Spiele automatisiert auf andere Hardwareplattformen übertragen lassen. Darüber hinaus sollen neue Werkzeuge entstehen, die Entwicklern und Spielern zusätzliche Möglichkeiten zur Veränderung und Weiterentwicklung von Spielen geben können.

Microsoft versucht damit auf die rasanten Fortschritte bei der automatisierten Analyse und Bearbeitung bestehender Software zu reagieren. KI-gestützte Programmierwerkzeuge haben inzwischen ein Leistungsniveau erreicht, das zuvor aufwendige technische Anpassungen erheblich vereinfachen kann. So nennt die Xbox-Chefin Asha Sharma die zunehmende Verbreitung inoffizieller Portierungen, bei denen Spiele auf Systeme übertragen werden, für die sie ursprünglich gar nicht entwickelt wurden.

KI ermöglicht es, ältere Software an moderne Betriebssysteme und Prozessorarchitekturen anzupassen, ohne dass dafür zwangsläufig der ursprüngliche Quellcode verfügbar sein muss. Bei der Dekompilierung werden ausführbare Programmdateien einfach analysiert und in rekonstruierten Code überführt. Neben klassischen Portierungen beobachtet Microsoft dabei eine zunehmende Vermischung unterschiedlicher Spielsysteme.

Sharma verweist auf Experimente, bei denen Bestandteile bekannter Spiele in den Programmcode anderer Titel integriert wurden. Dadurch entstehen beispielsweise Modifikationen, die Figuren, Mechaniken oder andere Inhalte aus ursprünglich voneinander unabhängigen Produktionen miteinander kombinieren.

Die Grenzen zwischen Spieleentwicklung, Modding und der technischen Anpassung vorhandener Software verschwimmen dadurch zunehmend. Microsoft möchte mit Xbox Labs untersuchen, welche Möglichkeiten sich daraus für die eigene Plattform und die gesamte Spielebranche ergeben. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ausschließlich die Entwicklung neuer Titel, sondern vor allem die Frage, wie sich bereits vorhandene Spiele auf zusätzlichen Geräten und in veränderten technischen Umgebungen nutzbar machen lassen.