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Sony erweitert sein PlayStation-5-Portfolio um eine weitere Farbvariante, die allerdings ausschließlich für den japanischen Markt vorgesehen ist. Die PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black erscheint am 19. November 2026 und wird in dem Inselstaat für 55.000 Yen inklusive Steuern angeboten. Das entspricht dem Preis der bereits erhältlichen weißen Japan-Ausführung. Vorbestellungen sollen ab dem 20. Oktober bei teilnehmenden Händlern und Onlineshops möglich sein. Zusätzlich bringt Sony noch ein farblich darauf abgestimmtes Disc-Laufwerk auf den Markt.

Die neue Variante unterscheidet sich von der bisherigen Digital Edition in erster Linie durch ihre schwarze Farbgebung. Sowohl das Gehäuse als auch der mitgelieferte DualSense-Controller sind in Midnight Black gehalten. Damit fügt sich die Konsole optisch in die bereits bestehende Zubehörserie ein, zu der unter anderem auch die PlayStation Portal gehört. Technische Veränderungen gegenüber dem bisherigen japanischen Modell sind dagegen nicht vorgesehen.

Eine Besonderheit betrifft die regionale Beschränkung. Die unter der Modellnummer CFI-2200B02S geführte Konsole lässt sich ausschließlich mit japanischer Systemsprache und einem PlayStation-Network-Konto verwenden, dessen Region auf Japan eingestellt ist. Sony bezeichnet die Konsole entsprechend als "Japanese only"-Modell und beschränkt die Nutzung offiziell auf den japanischen Markt. Für internationale Käufer ist die Konsole daher nur eingeschränkt interessant, da sich die Systemsprache nicht auf Deutsch oder Englisch umstellen lässt.

Wie bei der regulären Digital Edition verzichtet Sony auf ein integriertes optisches Laufwerk. Spiele müssen deshalb zunächst über den japanischen PlayStation Store heruntergeladen werden. Für physische PS5- oder kompatible PS4-Spiele muss das entsprechende Laufwerk nachgerüstet werden. Passend zur neuen Konsole erscheint dieses am 19. November seinerseits in einer Midnight Black-Ausführung für 11.980 Yen.