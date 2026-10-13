Werbung

Während Sony bereits offiziell verlauten ließ, ab 2028 keine physischen Datenträger mehr für die PlayStation 5 zu verkaufen und Spiele künftig nur noch digital anzubieten, scheint es bei Nintendo keine entsprechenden Pläne für die Nintendo Switch 2 zu geben. Das ließ jetzt zumindest Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo Lateinamerika, in einem Gespräch mit dem YouTube-Kanal "Coelho no Japão" verlauten. Er verwies darauf, dass die aktuelle Konsolengeneration digitale und physische Spiele unterstützte und Nintendo sich bei der Vertriebsform an den Vorlieben der Kundschaft orientiere.

Demnach sei die Nintendo Switch 2 erst etwas mehr als ein Jahr auf dem Markt. Fans schätzten physische Veröffentlichungen, weshalb es derzeit keine Pläne gebe, sie aufzugeben. Eine feste Zusage für spätere Generationen ist damit allerdings nicht verbunden. Sony setzt dagegen eine feste Frist und will ab Januar 2028 keine physischen Discs mehr für neue Spiele auf PlayStation-Konsolen produzieren. Das Unternehmen teilte die Änderung im Juli mit. Bereits veröffentlichte Spiele und Titel, die vor dem Stichtag noch auf Disc erscheinen, sollen davon unberührt bleiben.

Das Thema ruft derzeit auch den Leaker von GTA 6 auf den Plan: Er fordert von Rockstar Games eine Disc-Version des Spiels und droht mit weiteren Veröffentlichungen vor dem eigentlichen Start am 19. November bis hin zum kompletten Spiel.

Doch auch bei Nintendo bedeutet eine physische Verkaufsversion nicht immer, dass die vollständigen Spieldaten tatsächlich auf der Karte liegen. Nintendo unterscheidet zwischen regulären Spielkarten und sogenannten Game-Key-Cards. Letztere enthalten nicht das komplette Spiel, sondern dienen als Schlüssel für den Download, um den Titel anschließend aus dem Online-Store zu laden und auf dem internen Konsolenspeicher zu installieren, was eine Internetverbindung und genügend freien Speicher auf der Konsole oder der microSD-Express-Karte voraussetzt. Immerhin nach dem Download lässt sich dann ein Spiel mit Game-Key-Card auch ohne dauerhafte Internetverbindung starten, wobei die Karte weiterhin in der Konsole stecken muss.

Wie lange Nintendo am zweigleisigen Vertrieb festhält, hat van Zyll nicht festgelegt. Erst kürzlich kündigte man neue Konsolen-Bundles und eine spezielle EU-Version der Hybridkonsole an.