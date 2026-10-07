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Ein internes Schreiben von GameStop deutet auf eine ungewöhnliche Entwicklung im Handel mit gebrauchter Hardware hin. Demnach sollen gebrauchte PS5-Pro-Konsolen bei GameStop künftig teurer angeboten werden als neue Exemplare. Das Unternehmen verweist in dem Schreiben sogar darauf, dass dies beabsichtigt sei. Die Preisanpassung soll ab dem 16. Oktober gelten, kommt streckenweise aber bereits jetzt zum Tragen.

Konkret nennt das Schreiben für das digitale Basismodell einer gebrauchten PS5 Pro Digital in Weiß 1.399,99 US-Dollar. Für ein Modell mit nachgerüstetem Disc-Laufwerk werden sogar 1.499,99 Dollar angesetzt. Für den Ankauf zahlt GameStop laut dem Dokument aber bloß 800, bzw. 850 Dollar. Die neue Preisstruktur betrifft dem Schreiben zufolge nicht nur das gewöhnliche Basismodell. Auch Sondermodelle wie die Edition zum 30. Jubiläum und die Wolverine-Varianten fallen in dieselben Preisklassen. Bei den Wolverine-Modellen muss es sich aber laut dem Schreiben um Exemplare handeln, die erst später mit dem entsprechenden Cover ausgestattet wurden. Das Limited-Edition-Bundle zum 30. Jubiläum erzielt eigentlich auf dem Markt zudem deutlich höhere Preise.

Das Schreiben wirft an dieser Stelle daher Fragen auf, scheint in seiner Gesamtheit allerdings echt zu sein. Denn der Produktkatalog von GameStop zeigt inzwischen tatsächlich Beträge, die die Angaben aus dem Memo stützen. Für das gebrauchte Basismodell der PS5 Pro werden dort etwa 1.399,99 US-Dollar verlangt.

Nach der Preisumstellung soll die PS5 Pro zudem vorübergehend nicht mehr für GameStops PRP-Programm zur Verfügung stehen. Das Schreiben nennt dafür keine genauen Gründe, hält aber fest, dass die Konsole so bald wie möglich wieder in das Programm aufgenommen werden soll.

Die Hintergründe für diese Preisentwicklung liegen primär in der angespannten Verfügbarkeit der PS5 Pro. In den meisten Ländern ist die Konsole bei den üblichen Händlern in der Regel ausverkauft. In Japan verteilt Sony das Gerät inzwischen sogar per Lotterie. Hinzu kommt die erwartete Nachfrage im Zusammenhang mit GTA 6. Für die Standard-PS5 soll das Spiel zum Start mit 30 FPS laufen. Leistungsangaben zur PlayStation 5 Pro hat Rockstar Games bislang nicht veröffentlicht. Viele Spieler spekulieren aber wohl darauf, auf der Pro-Version eine höhere Bildrate sowie eine bessere Bildqualität vorzufinden, unter anderem durch Sonys KI-Upscaling PSSR. GameStop scheint daher mit einer weiter steigenden Nachfrage nach der PS5 Pro zu rechnen.