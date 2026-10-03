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Sony erweitert KI-basiertes Upscaling erstmals auch auf die reguläre PlayStation 5. Mit Quick Spectral Super Resolution, kurz QSSR, erhält die 2020 erschienene Konsole nun eine speziell auf ihre Hardware zugeschnittene Variante der Technik, die Sony bislang nur in Form von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) der leistungsstärkeren PS5 Pro vorbehalten hat. Erste Spiele, die die neue Technik unterstützen, sind Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei.

Das bisher bekannte PSSR analysiert in Spielen erzeugte Bilder mithilfe eines neuronalen Netzes auf Pixelebene und rekonstruiert daraus eine höher aufgelöste Darstellung. Dadurch lassen sich insbesondere feine Details besser erhalten und das Bild wirkt auch in Bewegungen stabiler als bei konventionellen Upscaling-Verfahren. Auf der normalen PS5 ließ sich PSSR bislang allerdings nicht sinnvoll umsetzen. Ursächlich dafür ist vor allem der erhöhte Rechenaufwand, den die PS5 so nicht stemmen kann.

QSSR verspricht, dieses Problem mit einer deutlich effizienteren Umsetzung zu lösen. Die Technik selbst ist im Rahmen von Project Amethyst entstanden, einer gemeinsamen Entwicklungsarbeit zwischen Sony und AMD. Nach Angaben von Sony basiert QSSR dabei im Prinzip auf einer schlankeren Architektur des neuronalen Netzes. Zudem wurde die Implementierung gezielt auf die vorhandene Hardware der PS5 abgestimmt, um so den notwendigen Rechenaufwand weiter reduzieren zu können.

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Damit handelt es sich bei QSSR nicht einfach um eine Übertragung von PSSR auf die ältere Konsole. Vielmehr versteht sich QSSR als neue Performance-Stufe des KI-Upscalings. PSSR stellt auf der PS5 Pro weiterhin insgesamt die leistungsfähigere Lösung dar, während QSSR eher einem Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Bildqualität für die Basiskonsole gleichkommt.

Bei QSSR handelt es sich zudem nicht um eine systemweite Funktion, die automatisch bei allen PS5-Spielen zum Tragen kommt. Auch hier müssen die Entwickler QSSR aktiv in ihre Spiele integrieren, damit die Technologie wirksam wird. Wie groß der Leistungsvorteil konkret ausfällt, wird sich außerdem von Spiel zu Spiel unterscheiden. Sony macht daneben keine allgemeinen Vorgaben für eine bestimmte interne oder ausgegebene Auflösung und verspricht auch keine automatische 4K-Darstellung.