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Microsoft lässt derzeit offenbar ausgewählte Nutzer bewerten, welche Funktionen ihnen bei einer kommenden Xbox-Generation wichtig wären. In einer über den Xbox Insider Hub verbreiteten Umfrage taucht dabei auch die Option auf, Spiele von physischen Datenträgern installieren zu können.

Teilnehmer der Befragung sollen dabei verschiedene potenzielle Funktionen einer Xbox der nächsten Generation nach ihrer persönlichen Bedeutung einordnen. Dafür stehen drei Abstufungen zur Verfügung. Eine Funktion kann entweder als nicht notwendig, als wünschenswert beziehungsweise "nice to have" oder als unverzichtbar eingestuft werden. Letzteres bedeutet, dass der Befragte den Kauf der nächsten Xbox ohne die jeweilige Eigenschaft wohl gar nicht erst in Betracht ziehen würde.

Eine der abgefragten Funktionen wird dabei konkret mit der Möglichkeit beschrieben, Spiele von physischen Discs installieren zu können. Dabei eruiert der Konzern wahrscheinlich, wie stark ein fehlendes Laufwerk die Kaufentscheidung bestehender Xbox-Nutzer beeinflussen könnte. Ob sich daraus aber bereits konkrete Hardwareplanungen ableiten lassen, ist derzeit völlig unklar. Denn Produktumfragen dienen regelmäßig auch dazu, unterschiedliche Konzepte auszuloten, die später nicht zwangsläufig auch umgesetzt werden.

Bekannt wurde die Befragung durch Bilder, die der X-Nutzer "Timdog" veröffentlicht haben soll. Der entsprechende Beitrag wurde zwar inzwischen gelöscht, doch konnte Power Up Gaming die Aufnahmen rechtzeitig dokumentieren. Teile der Umfrage waren zudem zuvor auch auf Reddit aufgetaucht. Eine offizielle Bestätigung von Microsoft fehlt aber bislang, weshalb sowohl die Authentizität als auch mögliche Rückschlüsse auf die kommende Hardware mit Vorsicht zu genießen sind.

Selbst ein Laufwerk in der kommenden Xbox würde nicht automatisch bedeuten, dass Microsoft sein Geschäft mit neuen Spielen auf Datenträgern unverändert fortsetzt. Denkbar wäre eher eine Verwendung für bereits vorhandene Xbox-Spiele älterer Generationen. Ebenso könnte das Laufwerk auch nur zur Freischaltung digitaler Lizenzen durch physische Datenträger dienen.

Denn die langfristige Bedeutung optischer Laufwerke hat Microsoft bereits selbst infrage gestellt. Phil Spencer, damals noch Chef von Microsoft Gaming, verwies schon 2024 unter anderem darauf, dass Laufwerke inzwischen zu den kostspieligeren Komponenten einer Konsole gehören und immer weniger Hersteller entsprechende Hardware produzieren. Eine grundsätzliche Abkehr von physischen Medien kündigte Microsoft damals aber noch nicht an. Und mit der jetzigen Umfrage scheint der Konzern zumindest das Interesse an Disc-Laufwerk nochmals abklopfen zu wollen.