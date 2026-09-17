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Mit dem Firmware-Update 14.0 hat Sony eine weitere Aktualisierung für die PlayStation 5 veröffentlicht. Damit kommen der Konsole gleich mehrere kleinere Funktionen zugute, während die wichtigste Änderung aber ausschließlich die PlayStation 5 Pro betrifft. Dort wird eine verbesserte Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) künftig standardmäßig verwendet.

Die entsprechende Option hatte Sony dabei bereits mit der Einführung von PSSR 2.0 ergänzt. Bislang mussten Besitzer einer PS5 Pro die Funktion "PSSR-Bildqualität verbessern" aber selbst aktivieren. Nach der Installation von Firmware 14.0 wird der Schalter ab sofort automatisch eingeschaltet. Dadurch kommt die überarbeitete Upscaling-Technik auch bei Spielen zum Einsatz, die ursprünglich nur für die erste PSSR-Version ausgelegt wurden.

Nach Angaben von Sony kann die neuere Variante bei diesen Titeln unter anderem für eine schärfere und klarere Darstellung sorgen. Die Änderung verhindert zugleich, dass kompatible Spiele weiterhin unbeabsichtigt mit der älteren PSSR-Version laufen.

Auch auf der regulären PS5 bringt Systemsoftware 14.0 einige Änderungen mit. Eine davon betrifft die Sprachchats. Nutzer können sich künftig direkt auf dem Bildschirm anzeigen lassen, welcher Teilnehmer gerade spricht. Die Sprecheranzeige lässt sich über die Voice-Chat-Karte im Kontrollzentrum einschalten und anschließend an verschiedenen Positionen auf dem Bildschirm platzieren.

Darüber hinaus erweitert Sony den Willkommen-Hub um ein Widget für Community-Aktivitäten. Dieses bietet zwei unterschiedliche Ansichten. Unter "Im Trend" erscheinen etwa zehn Multiplayer-Spiele oder Spielmodi, deren Popularität aktuell besonders stark ist. Damit sollen unter anderem Neuerscheinungen und Titel sichtbar werden, die nach größeren Inhaltsupdates wieder verstärkt gespielt werden.

Die zweite Ansicht zeigt die zehn meistgespielten Titel der vergangenen Woche im jeweiligen Land beziehungsweise in der jeweiligen Region. Sony nutzt die Funktion damit auch als Möglichkeit, Spiele mit einer derzeit großen aktiven Community innerhalb der Benutzeroberfläche hervorzuheben.

Grundlegende Veränderungen an der PS5-Oberfläche oder neue zentrale Systemfunktionen bringt Firmware 14.0 nicht. Die neue Systemsoftware wird wie gewohnt automatisch heruntergeladen, wenn die PlayStation 5 eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet. Alternativ lässt sich die Installation der Firmware 14.0 auch manuell anstoßen.