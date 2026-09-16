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Ein etwa einwöchiger Boykott der PlayStation sollte Sony Ende August öffentlich unter Druck setzen. Mit der unter dem Namen "PlayStation Blackout" organisierten Aktion wollten Spieler gegen Sonys stärkere Ausrichtung auf den digitalen Vertrieb protestieren. Daten des Marktforschungsunternehmens Circana zeigen nun jedoch, dass die Aktion offenbar keine messbaren Auswirkungen auf die Nutzung der Sony-Konsolen in den USA hatte.

Auslöser für die Aktion war Sonys Ankündigung, die Produktion physischer Datenträger bis 2028 einzustellen. Die Organisatoren des Protests riefen PlayStation-Besitzer daher dazu auf, ihre Konsolen vom 23. bis zum 30. August 2026 nicht zu verwenden. Mit dem zeitweisen Nutzungsverzicht sollte der Hersteller dazu bewegt werden, seine Pläne für den Vertrieb von Spielen auf Disc zu überdenken.

In sozialen Netzwerken erreichte der Aufruf zwar eine größere Aufmerksamkeit, auf das tatsächliche Nutzungsverhalten übertrug sich diese jedoch nicht. Der Branchenanalyst Mat Piscatella erklärte unter Berufung auf Circana-Daten, dass es während des betreffenden Zeitraums keine signifikanten Veränderungen bei den Spielerzahlen auf dem US-Markt gab. Die überwiegende Mehrheit der PlayStation-Nutzer verwendete ihre Konsolen demnach einfach weiter wie gewohnt.

Der Verlauf der Aktion verdeutlicht zugleich die begrenzte Aussagekraft der sichtbaren Resonanz in sozialen Netzwerken. Eine dort besonders aktive Gruppe muss nicht zwangsläufig einen entsprechend großen Anteil der gesamten Nutzerbasis repräsentieren. Im Fall des PlayStation Blackout reichte die Beteiligung jedenfalls nicht aus, um sich in den von Circana erfassten Nutzungsdaten bemerkbar zu machen.

Fairerweise stand die Aktion schon von Beginn an unter keinem guten Stern, aufgrund des eher ungünstigen Zeitraums. Denn die Aktion überschnitt sich zeitlich mit der Gamescom 2026 und damit einer Phase, in der zahlreiche neue Spiele und Trailer Aufmerksamkeit erhielten. Dazu gehörten auch neue Inhalte zu Grand Theft Auto 6.