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Nach dem gestrigen Direct-Stream, der zahlreiche neue Spiele für die Nintendo Switch 2 enthüllte, hat die japanische Spieleschmiede ein neues, umfangreiches Update für die Konsole veröffentlicht. Die neue Systemversion 23.0.0 unterstützt vorrangig VRR (Variable Refresh Rate) nun auch bei der Ausgabe über die Dockinstation und damit im TV-Modus auf dem Fernseher. Hierfür muss allerdings auch die Firmware der Station separat aktualisiert werden.

VRR passt die Bildwiederholfrequenz der Videoausgabe an die Leistung des Spiels an, wenn sowohl die Software als auch der Fernseher die Funktion unterstützen. Das integrierte 120-Hz-Display der Nintendo Switch 2 hatte eine variable Bildfrequenz bereits unterstützt, die Technik konnte bislang am Fernseher allerdings nicht verwendet werden.

Außerdem erweitert Nintendo für ältere Switch-Spiele den Handheld-Modus-Boost. Er lässt sich nach dem Update direkt über die Schnelleinstellungen ein- und ausschalten. Bei aktivierter Option werden entsprechende Switch-Spiele im Handheld- oder Tisch-Modus so ausgeführt, als befände sich die Konsole im TV-Modus, womit höhere Taktraten und damit eine gesteigerte Leistung erreicht werden können. Nintendo weist allerdings darauf hin, dass sich die Framerate je nach Software zwar verbessern, gleichzeitig aber der Stromverbrauch steigen kann. Bei Switch-2-Spielen wird es diese Option nicht geben.

Ansonsten erlaubt die neue Systemsoftware künftig auch dann, andere Controller zu verwenden, wenn die Joy-Con 2 an der Konsole angeschlossen bleiben. Ein Systemtransfer von einer Nintendo Switch 2 auf eine andere Nintendo Switch 2 gehört ebenfalls zum Update. Bei den virtuellen Softwarekarten lässt sich nun verwalten, welche Konsolen darauf zugreifen können. Ist eine Karte auf einer anderen Konsole blockiert, weil diese ausgeschaltet oder offline ist, kann das gekaufte Spiel über eine Online-Lizenz gestartet werden. Das ist laut Nintendo nur mit dem Konto möglich, das die Software erworben hat. Daneben speichert die Konsole Audioeinstellungen separat für jeden angeschlossenen Fernseher.

Die Systemversion 23.0.0 wird bei bestehender Internetverbindung automatisch geladen und kann ansonsten manuell über die Systemeinstellungen installiert werden.