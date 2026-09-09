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Um den europäischen Vorgaben zum "Recht auf Reparatur" gerecht zu werden, hat Nintendo im Juli offiziell angekündigt, eine spezielle Europa-Revision der Nintendo Switch 2 auf den Markt zu bringen. Der spanische YouTube-Kanal Nintendúo hat diese nun in die Finger bekommen und einem ersten Teardown unterzogen.

Demnach scheint Nintendo die neue Revision in Europa bereits auszuliefern. Vorteil der neuen Variante: Sie verfügt über einen austauschbaren Akku, wobei dieser aufgrund der leichten Umbauten etwas abgespeckt wurde. Kam die erste Version der Nintendo Switch 2 noch mit einer Akkukapazität von 5.220 mAh auf den Markt, sind es bei der neuen Europaversion mit 5.172 mAh 48 mAh und damit knapp 0,9 % weniger. In der Praxis dürfte sich dies allerdings kaum auf die Akkuleistung der Hybrid-Konsole auswirken. Tatsächlich nennt Nintendo für beide Versionen dieselbe geschätzte Batterielaufzeit von 2,0 bis 6,5 Stunden.

Trotzdem steigt das Gewicht der neuen Revision mit angeschlossenen Joy-Con 2 von ehemals 534 auf 548 g leicht an. Der Teardown von Nintendúo zeigt, wie Nintendo den Zugang zum Akku verbessert. Bei der bisherigen Nintendo Switch 2 war der Akku fest verklebt und zusätzlich von einem Hitzeschild verdeckt. In der neuen Revision endet die Abschirmung vor dem Akkufach, sodass sich die Batterie ohne Hebelwerkzeug entnehmen lässt. Zugleich steckt der Stromspeicher in einer dickeren Isolationsschicht, um nicht zusätzlich durch die Abwärme der eigentlichen Hardware aufgewärmt zu werden. Außerdem liegen die Schrauben der seitlichen Joy-Con-Schienen frei.

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Abseits der Stromversorgung ändert sich an der Plattform nichts. So bietet auch die neue Revision der Nintendo Switch 2 weiterhin einen 7,9 Zoll großen LCD-Bildschirm mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten, HDR10 und variabler Refreshrate von bis zu 120 Hz. Als Basis dient ein angepasster NVIDIA Tegra T239 mit 12 GB LPDDR5X-7500-Arbeitsspeicher und einer Ampere-Grafiklösung mit 1.536 CUDA-Cores. Dazu gibt es 256 GB UFS‑3.1‑Speicher. Der Umbau steht im Zusammenhang mit der europäischen Batterieverordnung (EU) 2023/1542. Ab dem 18. Februar 2027 müssen Batterien in bestimmten Geräten, die in der EU in Verkehr gebracht werden, während ihres gesamten Lebenszyklus leicht vom Endnutzer austauschbar sein.

Nintendo wird künftig Batterie-Austausch-Kits samt Reparaturanleitung im eigenen Store anbieten. Zu erkennen ist die Neuauflage am neuen OSM-Code auf der Verpackung und der mit HLE beginnenden Seriennummer. Seit Anfang September ruft Nintendo einen um 30 Euro erhöhten Verkaufspreis von 499,99 Euro auf. Im freien Handel ist die Konsole meist aber schon ab etwa 440 Euro zu bekommen.