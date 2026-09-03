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Acer hat den Predator Atlas 7 zur IFA 2026 in Berlin vorgestellt. Der 7-Zoll-Handheld soll in Europa ab November erhältlich sein, einen Preis hat man allerdings noch nicht mitgeteilt. In der maximalen Ausbaustufe setzt er auf Intels Arc G3 Extreme mit einer Arc-B390-Grafik und besitzt einen 120 Hz schnellen Touchscreen samt 24 GB LPDDR5x und 1 TB NVMe-Speicher.

Acer positioniert das Modell als kompakteren Ableger des Predator Atlas 8, welchen man im Juni zur Computex 2026 präsentierte. Das 7 Zoll große Display arbeitet mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten im 16:9-Format und erreicht eine variable Refreshrate von bis zu 120 Hz. Außerdem soll es Spitzenhelligkeiten von 500 Nits erreichen, den sRGB-Farbraum vollumfänglich abdecken und durch Gorilla Glass Victus geschützt werden. Natürlich ist das IPS-Panel kapazitiv und somit ein Touchscreen.

Unter der Haube setzt auch der Acer Predator Atlas 7 auf Intel Arc G3 Extreme oder Arc G3 als Prozessoren sowie auf Intel Arc B390 oder Intel Arc B370 als Grafikoptionen. Der LPDDR5x-Arbeitsspeicher wird mit bis zu 24 GB und 7.467 MHz angegeben, während die PCIe-Gen4-SSD maximal 1 TB bereitstellt und über einen microSD-Speicherkartenslot erweitert werden kann. Die Kühlung besteht aus zwei Lüftern. Einer davon ist ein AeroBlade-Metalllüfter mit 89 Blättern und einer Blattstärke von 0,1 mm. Acer spricht von bis zu 10 % mehr Luftdurchsatz gegenüber einem einfachen Kunststofflüfter. Ein zweiter Lüfter mit Vortex-Flow-Technik führt die warme Luft über angewinkelte Kanäle aus dem Gehäuse.

Beim Akku unterscheidet Acer zwischen einer 80-Wh- und einer 60-Wh-Variante, die sich beide über ein USB-C-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 65 W aufladen lassen. Konkrete Angaben zur Laufzeit macht der Hersteller leider nicht. Mit der größeren Ausführung kommt der Acer Predator Atlas 7 auf unter 750 g, mit kleinerer Akkuoption sind es unter 700 g. Damit kommt der Gaming-Handheld auf Abmessungen von 292 x 123 x 48,4 mm. Für Dockingstationen, externe Displays und Zubehör stehen zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse bereit. Dazu kommen ein microSD-Kartenleser und eine kombinierte 3,5-mm-Buchse. Killer WiFi 7 und Bluetooth 5.4 übernehmen die drahtlose Verbindung.

Die Bedienung umfasst die typischen ABXY-Tasten, D-Pad, Xbox-Game-Bar-Widget- und eine PredatorSense-Taste, Hall-Effect-Trigger, Makrotasten sowie wahlweise Carbon-Film- oder TMR-Joysticks. Ein Fingerabdrucksensor im Einschaltknopf unterstützt Windows Hello.

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Für die Audioausgabe nutzt Acer zwei 2-W-Lautsprecher und integriert zwei integrierte Mikrofone. Der Acer Predator Atlas 7 soll mit zwei Monaten Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass ab November in Deutschland erhältlich sein. Preise und genaue Hardware-Konfigurationen will Acer je nach Region zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Der größere Acer Predator Atlas 8 soll noch im September erscheinen.