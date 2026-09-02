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Microsoft erprobt auf der Xbox derzeit eine neue Möglichkeit, Spiele auf physischen Datenträgern mit einer digitalen Bibliothek zu verbinden. Das sogenannte Disc-to-Digital-Programm vergibt dabei digitale Lizenzen für unterstützte Titel, sodass das jeweilige Spiel anschließend auch ohne eingelegten Datenträger gestartet werden kann. Derzeit steht die Funktion allerdings erst ausgewählten Teilnehmern des Xbox-Insider-Programms zur Verfügung.

Die Freischaltung erfolgt dabei direkt über die Konsole. Wird eine unterstützte Disc für Xbox One oder Xbox Series X eingelegt, kann dem angemeldeten Benutzer eine digitale Lizenz für das Spiel zugeordnet werden. Eine Meldung auf dem Bildschirm bestätigt dann den Vorgang. Bleibt diese aus, ist entweder das betreffende Spiel nicht für Disc-to-Digital freigegeben oder die Lizenz wurde für die Disc bereits vergeben. Anschließend erscheint das Spiel wie ein regulär digital erworbener Titel in der Bibliothek. Microsoft kennzeichnet solche Einträge aber mit einem eigenen Disc-to-Digital-Symbol.

Das Verfahren funktioniert jedoch nicht mit dem gesamten Xbox-Katalog. Microsoft macht die Unterstützung von technischen Voraussetzungen, Lizenzvereinbarungen und weiteren produktbezogenen Faktoren abhängig. Bei welchen Spielen der Vorgang möglich ist, kann sich daher im Laufe der Zeit auch noch verändern. Titel für die ursprüngliche Xbox sowie Xbox-360-Spiele sind zudem grundsätzlich ausgeschlossen. Bei Spielen, die auf mehreren Datenträgern ausgeliefert wurden, muss die erste Disc für die Registrierung verwendet werden.

Die Umwandlung in eine digitale Lizenz bedeutet aber nicht, dass der physische Datenträger anschließend bedeutungslos wird. Microsoft bindet die Nutzung weiterhin an den Besitz der Disc. Wird diese verkauft, verschenkt oder geht verloren, kann auch der Zugriff auf die daraus abgeleitete digitale Lizenz entfallen. Damit setzt sich das Verfahren positiv von einer klassischen einmaligen Umwandlung in eine dauerhaft an ein Konto gebundene digitale Kopie ab.

Das Programm wirft zugleich die Frage auf, ob ein vergleichbares Modell auch bei Sony und der PlayStation denkbar wäre. Die entscheidende technische Voraussetzung besteht darin, einzelne Datenträger zuverlässig voneinander unterscheiden zu können. Nur dann lässt sich erkennen, ob eine bestimmte Disc bereits zur Vergabe einer digitalen Lizenz verwendet wurde oder später den Besitzer gewechselt hat. Derzeit sieht es aber wohl danach aus, dass zumindest PS4-Discs nicht über die dafür notwendigen Informationen verfügen. Bei Untersuchungen des Disc-Formats haben sich bislang zumindest keine eindeutigen Kennungen gefunden, die jedes physische Exemplar eindeutig identifizierbar machen.