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Acer zeigt auf seiner next@acer-Pressekonferenz zur IFA 2026 in Berlin das Project DualPlay Mini. Das 8 Zoll große Konzeptgerät verbindet einen Gaming-Handheld mit einem Mini-Laptop und wechselt über einen Flip-and-Swivel-Mechanismus zwischen beiden Bauformen. Im Laptop-Modus steht eine beleuchtete Tastatur mit echten Chiclet-Tasten zur Verfügung, während das Gerät im Handheld-Modus eine konsolenähnliche Steuerung wie beim hauseigenen Predator Atlas 8 bietet.

Für den klassischen Notebook-Betrieb wird der Bildschirm entsprechend nach oben geklappt und die Tastatur offengelegt. Die eigentlichen Bedienelemente der D-Pads und Trackpads sowie der klassischen ABXY-Tasten werden passend auf die Rückseite geklappt, sodass sie im Arbeitsalltag nicht stören. Für den Handheld-Modus werden diese einfach wieder umgeklappt und der Bildschirm wird direkt auf die Tastatur geklappt. Acer sieht den Notebook-Modus eher für Spiele vor, bei denen viele präzise Eingaben nötig sind, und nennt als Beispiel First-Person-Shooter und aufwendige Strategiespiele. Für alle anderen Genres soll die Handheld-Steuerung die bessere Wahl sein. Der Wechsel erfolgt über das Flip-and-Swivel-Design.

Das Acer Project DualPlay Mini soll aber auch als mobiles Arbeitsgerät dienen. Das Konzept kann außerdem mit einem externen Bildschirm verbunden werden, sodass eine zusätzliche Arbeitsfläche für produktive Anwendungen entsteht. Zur Hardware nennt Acer lediglich einen Intel-Prozessor und eine Dual-Fan-Kühlung – vermutlich werden die speziellen Handheldchips von Intel zum Einsatz kommen, welche man bereits zur Computex 2026 vorgestellt hatte. Dafür kombiniert das Konzept einen Predator-AeroBlade-Metalllüfter mit einem weiteren Lüfter aus Kunststoff. Weitere technische Daten fehlen dagegen noch komplett. Angaben zur Displayauflösung oder Bildwiederholrate sowie zu Akku und Gewicht oder Anschlüssen lassen noch auf sich warten. Das Design ist klar an die Predator-Reihe angelehnt. Auf der Rückseite trägt es den Schriftzug "Acer 50 since 1976" in Morsecode, was darauf schließen lässt, dass Acer das Gerät mit dem 50-jährigen Unternehmensjubiläum und der Predator-Marke verbindet.

Das Acer Project DualPlay Mini wird von Acer auf der IFA 2026 ausdrücklich als Konzeptgerät gezeigt. Konkrete Planungen für eine Markteinführung gibt es keine. Ob aus dem Wechsel zwischen Handheld- und Mini-Laptop-Modus ein fertiges Produkt wird, wird die Zeit zeigen.