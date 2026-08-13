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Der für 2028 besiegelte Abschied von Spiele-Discs hat für Publisher einen finanziellen Anreiz: Laut einem Bericht von Game File kostet die physische Ausgabe eines AAA-Spiels mit einem Listenpreis von 80 US-Dollar rund 15 bis 20 % des Verkaufspreises. Das entspricht 12 bis 16 US-Dollar pro verkauftem Datenträger. Bei zehn Millionen vollständig physischen Verkäufen entspräche dies einem Einsparpotential von theoretisch bis zu 160 Millionen US-Dollar.

Game File beruft sich dabei auf Personen aus der Spielebranche, die an der Produktion beteiligt sein sollen, aber nicht namentlich genannt werden wollten. Sony und Microsoft wollten die Darstellung des Berichts ebenfalls nicht kommentieren. Sony hat den Schnitt bereits offiziell terminiert und mehrfach bekräftigt: Ab Januar 2028 produziert der Konzern keine physischen Spiele-Discs mehr für neue PlayStation-Spiele. Titel, die bis dahin als Disc erscheinen, sollen weiterhin erhältlich bleiben. Neuveröffentlichungen sollen danach allerdings ausschließlich über den PlayStation Store und im stationären Handel nur noch in digitalen Formaten erhältlich sein. Sony plant für Händler unter anderem Pakete mit Download-Codes.

Die Verkaufszahlen zeigen, warum Sony diesen Schritt trotz des weiterhin vorhandenen Disc-Geschäfts erwartet. Im Geschäftsjahr 2025 (bis März 2026) setzte der Konzern 317,9 Millionen Einheiten an Spielen für die PlayStation 4 und PlayStation 5 ab. Der Anteil vollständiger Spieledownloads lag bei 78 %. Rechnerisch bleiben damit rund 70 Millionen physische Einheiten. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Digitalanteil auf 82 % bei 66,1 Millionen verkauften Full-Game-Einheiten.

Auch beim Umsatz ist der Abstand groß, wobei Sony unterschiedliche Kategorien ausweist. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entfielen 20,5 Milliarden Yen (ca. 111,6 Millionen Euro) auf physische Software und 192,0 Milliarden Yen (ca. 1,05 Milliarden Euro) auf digitale Software. Darin sind unter anderem eigene Disc-Verkäufe, Lizenzzahlungen aus Drittanbieter-Discs und Spielepakete mit Konsolen oder die PlayStation VR enthalten. In einer Fragerunde zu den Quartalszahlen erklärte Sony, der Übergang werde wegen des bereits hohen Digitalanteils voraussichtlich keinen negativen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben. Die Entscheidung sei Teil der allgemeinen Digitalisierung des Unterhaltungsangebots.

Die Folgen reichen bis in die Fertigung. Im Sony-DADC-Werk im österreichischen Thalgau entstehen derzeit rund 600.000 Discs pro Tag. Nach Angaben der Werksleitung entfällt ungefähr die Hälfte des Volumens auf PlayStation, davon wiederum rund ein Fünftel auf neue Bestellungen. Für neue PlayStation-Spiele blieben 2028 damit etwa 10 % des heutigen Gesamtvolumens übrig. Sony will rund 300 Beschäftigte weiter beschäftigen und in andere Bereiche versetzen. Außerdem fließen rund 30 Millionen Euro in den Umbau des Werks zur Fertigung optischer Mikrolinsen.