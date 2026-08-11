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Ein Cyberangriff auf den Logistikdienstleister CEVA Logistics hat persönliche Daten europäischer Käufer von Steam-Hardware wahrscheinlich offengelegt. Valve informiert derzeit betroffene Kunden per E-Mail über den Vorfall. Infrage kommen insbesondere Nutzer, die innerhalb der vergangenen drei Monate ein Steam Deck, eine Steam Machine oder einen Steam Controller bestellt haben.

Der Angriff richtete sich vermutlich nicht unmittelbar gegen Valve oder die Steam-Infrastruktur, sondern speziell gegen CEVA Logistics. Nach Angaben von Valve waren Systeme des Dienstleisters zwischen dem 29. Juli und dem 1. August von dem Cyberangriff betroffen. Am 7. August habe CEVA Valve darüber informiert, dass dabei bestimmte Kundendaten wahrscheinlich kompromittiert worden seien.

Welche Käufer tatsächlich betroffen sind, steht offenbar bisher nicht abschließend fest. CEVA bewahrt die für den Versand übermittelten Bestelldaten laut Valve bis zu 90 Tage auf. Entsprechend könnten auch Kunden betroffen sein, deren Bestellung bereits mehrere Wochen zurückliegt.

Zu den möglicherweise abgeflossenen Informationen gehören Name und Lieferanschrift einschließlich Straße, Postleitzahl, Stadt und Land. Darüber hinaus könnten Telefonnummer und die mit dem Steam-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse in die Hände der Angreifer gelangt sein. Auch Angaben darüber, welches Produkt bestellt wurde und welchen Gesamtpreis die Bestellung hatte, zählen zu den potenziell betroffenen Daten.

Besonders sensible Kontoinformationen sollen dagegen nicht von dem Vorfall tangiert worden sein. Valve zufolge besitzt CEVA keinen Zugriff auf Steam-Passwörter, Zahlungsinformationen oder Steam-Guard-Codes. Diese Daten konnten daher über die angegriffenen Systeme des Logistikpartners nicht erbeutet werden. Valve sieht aus diesem Grund derzeit keine Notwendigkeit, Passwörter zu ändern oder andere Anpassungen am Steam-Konto vorzunehmen.

Ein Risiko ergibt sich dennoch aus der Kombination der möglicherweise gestohlenen Daten. Angreifer könnten Informationen zu Namen, Anschrift und konkreten Hardwarebestellungen verwenden, um glaubwürdig wirkende Phishing-Nachrichten zu erstellen. Valve warnt deshalb vor E-Mails, SMS und Telefonanrufen, die sich als Mitteilungen des Unternehmens, von Steam oder eines Versanddienstleisters ausgeben.

Der genaue Umfang des Cyberangriffs wird weiterhin untersucht. Valve fordert nach eigenen Angaben von CEVA weitere Informationen darüber, welche Systeme und Daten tatsächlich betroffen waren. Der Logistikdienstleister soll die kompromittierten Systeme inzwischen isoliert und vom Netz genommen haben. Zusätzlich wurden externe Ermittler eingeschaltet.