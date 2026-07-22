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Nachdem Valve mit der Steam Machine trotz der anhaltend hohen Speicher- und Komponentenpreise, die noch immer nicht gänzlich ihr Maximum erreicht haben sollen, ein Überraschungserfolg gelungen zu sein scheint, bricht der Verkauf des ursprünglichen Steam Decks deutlich ein. Zuletzt mussten auch hier die Preise deutlich nach oben korrigiert werden. Die wöchentlichen Verkäufe des Gaming-Handhelds sollen nach Schätzungen von Boiling Steam um bis zu 82 % rückläufig sein.

Für die Analysen wurde abermals das weltweite Top-Sellers-Ranking von Steam herangezogen und die Daten entsprechend hochgerechnet. Das Steam Deck lag 2025 meist auf den Plätzen vier oder fünf. Nach der Rückkehr in den Verkauf Ende Mai rutschte der Handheld laut der Auswertung zunächst aus den Top fünf und zuletzt bis auf Rang 14. Daraus leiten die Analysten einen Rückgang der wöchentlichen Stückzahlen von geschätzten 11.000 bis 18.000 Geräten auf 1.400 bis 3.000 Geräte ab. Boiling Steam kombiniert historische Umsatzspannen aus dem SteamDB-Ranking, frühere Verkaufsangaben aus der Spielebranche und Annahmen zum Geräte-Mix.

Für 2025 wird ein durchschnittlicher Verkaufspreis von rund 540 US-Dollar angesetzt, nach der Preiserhöhung sollen es etwa 835 US-Dollar sein. Aus dem geschätzten Umsatzrückgang von 72 % und dem höheren Durchschnittspreis ergibt sich die Schätzung von bis zu 82 % weniger Geräten.

Aktuell kostet das Steam Deck OLED mit 512 GB in Europa 779 Euro statt zuvor 569 Euro. Für die 1-TB-Version verlangt Valve 919 Euro, nachdem das Modell zuvor 679 Euro kostete. Im Einzelhandel gibt es vereinzelt noch die klassische Version mit 256 GB ab 499 Euro. Die hohen Preise belasten natürlich auch andere Hersteller, die mit ähnlichen Handhelds konkurrieren. Erst gestern berichteten wir, dass der AYENEO Next 2 auf fast 5.300 Euro angehoben wurde, andere Geräte mit kleinerem Strix-Halo-Chip schlagen dagegen mit mindestens 2.500 US-Dollar zu Buche. Die verfügen allerdings über teils deutlich performantere Hardware, während das Steam Deck weiterhin auf einer vier Jahre alten Plattform aufbaut und noch keinen echten Nachfolger erhalten hat.

Valve hat die Zahlen nicht bestätigt.