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Die Ankündigung von Sony, den Vertrieb von PlayStation-Spielen ab Januar 2028 vollständig auf digitale Downloads und Download-Codes umzustellen, sorgt weiterhin für kontroverse Diskussionen. Während viele Spieler den Wegfall physischer Datenträger kritisieren, sieht etwa der ehemalige Valve-Autor Chet Faliszek die Ursache für diese Entwicklung aber vor allem im veränderten Kaufverhalten der Kunden.

In einem aktuellen Video erklärte Faliszek, der unter anderem an Spielen wie Left 4 Dead und Portal mitgewirkt hat, dass die Entscheidung des Konzerns nicht überraschend komme. Nach seiner Einschätzung hätten Konsumenten in den vergangenen Jahren durch ihre Kaufentscheidungen deutlich gemacht, dass sie digitale Versionen bevorzugen. Der nun angekündigte Verzicht auf Discs sei daher nur eine Konsequenz dieser Entwicklung.

Als Beispiel verweist Faliszek auf den stationären Handel. Zwar seien neue und gebrauchte Spiele weiterhin erhältlich, viele Käufer würden jedoch zunehmend auf digitale Angebote setzen. Dies zeige sich unter anderem an der Entwicklung von GameStop. Nach seinen Angaben entfallen dort nur noch 18 % des Umsatzes auf den Verkauf neuer und gebrauchter Spiele, obwohl das Unternehmen ursprünglich mal ausschließlich in diesem Bereich tätig war.

Auch Sonys eigene Geschäftszahlen stützen aus seiner Sicht diese Entwicklung. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 wurden laut dem Unternehmen 85 Prozent aller Softwareverkäufe digital abgewickelt. Über das gesamte Geschäftsjahr hinweg lag der Anteil digital verkaufter PS5- und PS4-Spiele bei 78 Prozent.

Nach seiner Auffassung reagieren Hersteller damit in erster Linie auf die Nachfrage der Kunden. Wörtlich argumentiert Faliszek: "Ihr als Konsumenten habt die großen Unternehmen dazu gezwungen zu handeln und ihnen gesagt: Hört auf mit dem Einzelhandel." Viele Spieler haben sich demnach über Jahre hinweg für den direkten Download von Spielen entschieden und damit aktiv signalisiert, dass sie auf den klassischen Einzelhandel zunehmend verzichten wollen. Unternehmen würden ihre langfristigen Strategien einfach entsprechend an diesem Verhalten ausrichten. Und Faliszek ist nicht allein mit seiner Meinung. Auch der Branchenkenner Mat Piscatella erklärte beispielsweise auf Bluesky, dass Einzelhändler ihre Bestellmengen bereits vor Jahren anfingen, drastisch zu reduzieren.