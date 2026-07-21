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AYANEO listet den NEXT 2 nach der zwischenzeitlichen Verkaufspause erneut auf der eigenen Webseite. Das Topmodell mit AMDs Ryzen AI Max+ 395, 128 GB LPDDR5X und einer 2-TB-SSD kostet nun 5.299 US-Dollar. Gegenüber dem bisherigen regulären Preis von 4.299 US-Dollar entspricht das einem Aufschlag von 1.000 US-Dollar, bzw. einer Preiserhöhung von über 23 %. Auch die beiden anderen Konfigurationen werden teurer. Das Modell mit Ryzen AI Max 385, 32 GB RAM und 1 TB SSD steigt von 1.999 auf 2.999 US-Dollar. Die mittlere Variante mit Ryzen AI Max+ 395, 64 GB RAM und 1 TB SSD kostet statt 2.699 indessen 3.699 US-Dollar.

Bisher lässt sich über den Onlineshop des Herstellers allerdings nur die mittlere Ausführung in den Warenkorb legen. Der AYANEO NEXT 2 gehört zur Oberklasse der Windows-Handhelds und baut auf der Strix-Halo-Plattform auf. Das Spitzenmodell kombiniert einen AMD Ryzen AI Max+ 395 mit 16 Zen-5-Kernen mit einer integrierten Radeon 8060S und 40 Compute Units. Dazu kommen ein 9,06 Zoll großes OLED-Display mit 2.400 x 1.504 Bildpunkten und bis zu 165 Hz sowie ein Akku mit 116 Wh. Das Gerät wiegt etwa 1,43 kg und kommt auf Abmessungen von 341,69 x 146,24 x 26,15 mm.

AYANEO verbaut außerdem zwei Touchpads, Hall-Sensoren für Analogsticks und Trigger, einen microSD-Kartenleser sowie zwei USB-4-Anschlüsse mit bis zu 40 Gbit/s. Die hohe Speicherausstattung ist dabei nicht nur ein Produktmerkmal, sondern auch der Grund für die besondere Kostenempfindlichkeit des Handhelds. Der LPDDR5X-Arbeitsspeicher ist fest verlötet und wird vom integrierten Grafikchip gemeinsam mit dem Prozessor genutzt.

Im März hatte AYANEO die neuen Vorbestellungen gestoppt. Nach Angaben des Herstellers waren die Preise für Speicher und SSDs nach dem chinesischen Neujahrsfest so stark gestiegen, dass die gesamten Produktionskosten beinahe das Doppelte des ursprünglich kalkulierten Verkaufspreises erreichten. Die bereits abgegebenen Indiegogo-Bestellungen sollten trotzdem ausgeliefert werden. Die erneute Listung zieht deshalb einen starken Preisaufschlag nach sich. AYANEO plant die weltweite Auslieferung nach aktuellen Angaben für Ende Juli. Erhältlich sind die Gaming-Handhelds wahlweise in Schwarz oder Weiß.

Auch die Konkurrenz OneXPlayer musste ihren X2 Mini Pro teurer machen.