Werbung

OneXPlayer verkauft den X2 Mini Pro nach der Indiegogo-Kampagne nun direkt über seinen eigenen Onlineshop. Der Gaming-Handheld kombiniert AMDs Ryzen AI Max+ 388 mit bis zu 64 GB Unified Memory und einem 8,8-Zoll-OLED. Die Preise beginnen bei stolzen 2.499 US-Dollar, ausgeliefert werden soll das Gerät ab August.

Highlight des OneXPlayer X2 Mini Pro ist der Ryzen AI Max+ 388. Er gehört zu AMDs Strix-Halo-Plattform und bietet acht Zen-5-Kerne mit 16 Threads sowie einen Boost-Takt von bis zu 5,0 GHz. Als integrierte Grafikeinheit kommt die AMD Radeon 8060S mit 40 Compute Units auf Basis der RDNA-3.5-Architektur zum Einsatz. AMD nennt für die integrierte XDNA-2-NPU 50 TOPS. Die konfigurierbare TDP des Prozessors reicht von 45 bis 120 W. Mit der integrierten Luftkühlung soll der Handheld dauerhaft mit bis zu 80 W arbeiten können. Zusammen mit dem optionalen Frost-Bay-Modul steigt diese Angabe mit bis zu 120 W auf das Maximum. Das Kühlungsdock kostet 80 US-Dollar Aufpreis.

Ansonsten stattet OneXPlayer den X2 Mini Pro mit 48 oder 64 GB LPDDR5X aus. Die größere Variante erreicht laut Hersteller 8.000 MT/s. Der Arbeitsspeicher ist nicht als Grafikspeicher reserviert, sondern wird von CPU, GPU und NPU gemeinsam genutzt. Der OLED-Bildschirm löst mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf und arbeitet variabel mit 30 bis 144 Hz. Im HDR-Modus soll das Panel Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.100 Nits erreichen. Zum Konzept gehören abnehmbare Controller und ein optionales Magnet-Keyboard. Intern gibt es einen M.2-2280-Steckplatz für PCIe-4.0-SSDs sowie eine zusätzliche Mini-SSD-Schnittstelle. USB4, USB 3.2 und ein wechselbarer 85-Wh-Akku gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Der Preis hat es für einen Gaming-Handheld in sich und liegt deutlich über den bisherigen Preisen klassischer Windows-Handhelds. Die Version mit 64 GB RAM und 1 TB SSD kostet regulär 2.799 US-Dollar, mit 2 TB werden 2.999 US-Dollar fällig. Zur Einführung sparen Schnellentschlossene 200 US-Dollar. Für Käufer aus Deutschland kommen noch Einfuhrumsatzsteuer und mögliche Zollgebühren hinzu. Mit dem Ayaneo Next 2 gibt es bereits einen ähnlich positionierten Konkurrenten mit Ryzen AI Max+ 395, 64 GB RAM und 1.100-Nits-OLED.

Der OneXPlayer X2 Mini Pro kann direkt beim Hersteller vorbestellt werden. Die Auslieferung aller Konfigurationen soll im August beginnen.