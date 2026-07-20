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OneXPlayer X2 Mini Pro

OLED-Handheld mit 64 GB RAM kostet ab 2.499 US-Dollar

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OLED-Handheld mit 64 GB RAM kostet ab 2.499 US-Dollar
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OneXPlayer verkauft den X2 Mini Pro nach der Indiegogo-Kampagne nun direkt über seinen eigenen Onlineshop. Der Gaming-Handheld kombiniert AMDs Ryzen AI Max+ 388 mit bis zu 64 GB Unified Memory und einem 8,8-Zoll-OLED. Die Preise beginnen bei stolzen 2.499 US-Dollar, ausgeliefert werden soll das Gerät ab August.

Highlight des OneXPlayer X2 Mini Pro ist der Ryzen AI Max+ 388. Er gehört zu AMDs Strix-Halo-Plattform und bietet acht Zen-5-Kerne mit 16 Threads sowie einen Boost-Takt von bis zu 5,0 GHz. Als integrierte Grafikeinheit kommt die AMD Radeon 8060S mit 40 Compute Units auf Basis der RDNA-3.5-Architektur zum Einsatz. AMD nennt für die integrierte XDNA-2-NPU 50 TOPS. Die konfigurierbare TDP des Prozessors reicht von 45 bis 120 W. Mit der integrierten Luftkühlung soll der Handheld dauerhaft mit bis zu 80 W arbeiten können. Zusammen mit dem optionalen Frost-Bay-Modul steigt diese Angabe mit bis zu 120 W auf das Maximum. Das Kühlungsdock kostet 80 US-Dollar Aufpreis. 

OneXPlayer X2 Mini Pro
OneXPlayer X2 Mini Pro
OneXPlayer X2 Mini Pro
OneXPlayer X2 Mini Pro
OneXPlayer X2 Mini Pro

Ansonsten stattet OneXPlayer den X2 Mini Pro mit 48 oder 64 GB LPDDR5X aus. Die größere Variante erreicht laut Hersteller 8.000 MT/s. Der Arbeitsspeicher ist nicht als Grafikspeicher reserviert, sondern wird von CPU, GPU und NPU gemeinsam genutzt. Der OLED-Bildschirm löst mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf und arbeitet variabel mit 30 bis 144 Hz. Im HDR-Modus soll das Panel Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.100 Nits erreichen. Zum Konzept gehören abnehmbare Controller und ein optionales Magnet-Keyboard. Intern gibt es einen M.2-2280-Steckplatz für PCIe-4.0-SSDs sowie eine zusätzliche Mini-SSD-Schnittstelle. USB4, USB 3.2 und ein wechselbarer 85-Wh-Akku gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Der Preis hat es für einen Gaming-Handheld in sich und liegt deutlich über den bisherigen Preisen klassischer Windows-Handhelds. Die Version mit 64 GB RAM und 1 TB SSD kostet regulär 2.799 US-Dollar, mit 2 TB werden 2.999 US-Dollar fällig. Zur Einführung sparen Schnellentschlossene 200 US-Dollar. Für Käufer aus Deutschland kommen noch Einfuhrumsatzsteuer und mögliche Zollgebühren hinzu. Mit dem Ayaneo Next 2 gibt es bereits einen ähnlich positionierten Konkurrenten mit Ryzen AI Max+ 395, 64 GB RAM und 1.100-Nits-OLED. 

Der OneXPlayer X2 Mini Pro kann direkt beim Hersteller vorbestellt werden. Die Auslieferung aller Konfigurationen soll im August beginnen. 

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