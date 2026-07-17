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ASUS hat im Juni mit dem ROG Xbox Ally X20 eine der spannendsten Weiterentwicklungen im Handheld-PC-Segment vorgestellt. Verge-Autor Sean Hollister konnte das Gerät zwei Stunden lang testen und kommt zu einem klaren Fazit: Das OLED-Modell ist so gelungen, dass ASUS es künftig auch ohne die ursprünglich geplanten AR-Brillen als eigenständiges Gerät verkaufen wird.

Herzstück ist der neue 7,4-Zoll-OLED-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung und 120 Hz. Das Display unterstützt eine variable Refresh-Rate von 30 bis 120 Hz, erreicht in HDR-Spitzen 1.400 Nits und verfügt über eine starke Anti-Reflex-Beschichtung. Im direkten Vergleich mit dem Lenovo Legion Go 2 und dem MSI Claw 8 EX AI Plus wirkt der Bildschirm spürbar klarer und reflektionsärmer, selbst unter harter Deckenbeleuchtung. Die tieferen Schwarztöne und die höhere Helligkeit machen HDR-Inhalte wie Ori and the Will of the Wisps laut The Verge besonders eindrucksvoll.

ASUS hat auch am Gehäuse und den Bedienelementen gefeilt. Die neuen gummierten Griffe liegen angenehmer in der Hand als die harten Kunststoffflächen der Konkurrenz. Die überarbeiteten ABXY-Tasten sind leiser, präziser und schließen bündig mit dem Gehäuse ab. Die Schultertasten fühlen sich ebenfalls verbessert an. Besonders erfreulich: Der frühere „Library“-Button wurde durch einen praktischen „Action“-Button ersetzt, der standardmäßig Screenshots macht, statt den Spieler ungewollt aus dem Spiel zu reißen.

Eine echte Überraschung ist das transformierbare D-Pad. Durch Anheben und Drehen lässt es sich von einer 8-Wege- in eine 4-Wege-Variante umschalten. In Spielen wie Hollow Knight Silksong sorgt das für deutlich präzisere diagonale Eingaben, ein Feature, das zunächst gimmickhaft wirkt, sich in der Praxis aber als sinnvoll erweist, heißt es.

Unter der Haube steckt weiterhin AMDs Ryzen AI Z2 Extreme mit 24-GB-RAM und 1-TB-Speicher – dieselbe Plattform wie beim bisherigen Xbox Ally X. Im direkten Vergleich bei 25 W TDP lag das Gerät laut The Verge hinter dem MSI Claw 8 EX (z. B. 44 statt 61 FPS in Cyberpunk 2077 und 41 statt 62 FPS in Returnal). Dafür liefen die Lüfter des Ally X20 spürbar leiser, und die AMD-Treiber wirkten stabiler. Der variable Refresh-Rate-Bereich ab 30 Hz hilft zudem, dass niedrigere Framerates flüssiger wirken.

Die Akkulaufzeit lag in den Tests bei rund zwei Stunden unter hoher Last. Das Gerät ist dazu etwas schwerer als der Vorgänger, bleibt aber kompatibel mit bestehenden Halterungen und Ständern. Die Jubiläums-Edition in Form des ROG Xbox Ally X20 soll noch in dieser zweiten Jahreshälfte – womöglich im Herbst oder Winter – an den Start gehen. Es ist gut möglich, dass ASUS den Handheld mit und ohne AR-Brille (ROG XREAL R1 Edition 20) anbieten wird. Die Preise und weitere Informationen möchte ASUS zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.