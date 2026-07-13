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Nintendos neueste Hybrid-Spielekonsole ist nun bereits seit über einem Jahr erhältlich und in einem ausführlichen Test zur Switch 2 haben wir uns die Konsole genauer angeschaut. Und auch wenn zunächst eine neue EU-Revision der Switch 2 nach Vorschriften der Europäischen Union mit bekanntem LC-Display und austauschbaren Akkus erscheint, soll Nintendo laut einem südkoreanischen Analysten die Wirtschaftlichkeit einer Switch 2 mit OLED-Display prüfen.

Für viele Interessenten war es einer der Wermutstropfen bei Nintendos Ankündigung der Switch 2. Während die letzte Revision der Switch 1 auf ein OLED-Display setzte, entschied sich Nintendo für die erste Revision der Switch 2 für ein 120 Hz schnelles LC-Display. Neben oftmals angeführten wenigen Vorteilen beim Kauf der Switch 2 aufgrund zu weniger neuer Titel, kommt gleich an nächster Stelle das nicht vorhandene OLED-Display. Dabei ist es eigentlich zu erwarten, dass Nintendo zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt eine Switch 2 mit OLED-Display nachschieben wird.

Geht es nach einem Analysten der Display-Branche aus Südkorea, so ist Nintendo generell nicht abgeneigt, eine Switch 2 mit OLED-Display zu entwickeln. Zunächst jedoch möchte das japanische Unternehmen prüfen, inwiefern dies für sich selbst wirtschaftlich sinnvoll ist. Denn neben den gestiegenen Preisen für den RAM und den Festspeicher würde Nintendo die OLED-Displays beim Display-Spezialisten Samsung einkaufen wollen. Weiterhin soll es jedoch bei 1.920 x 1.080 Pixel bei 120 Hz bleiben.

Nach der wirtschaftlichen Prüfung könnte Nintendo bei grünem Licht Ende dieses Jahres mit der Entwicklung einer Switch 2 OLED und erst Ende 2027 mit der Massenproduktion beginnen. Mit einer Verfügbarkeit der potenziellen Switch 2 OLED wäre somit erst irgendwann im Jahr 2028 zu rechnen. Bliebe dann eben noch ein Preis offen, doch bis es soweit ist, wird noch etwas Zeit vergehen. In jedem Fall ist mit einem höheren Preis als aktuell für die Switch 2 (LCD) zu rechnen.