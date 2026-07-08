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Microsoft vollzieht eine Kehrtwende und richtet seine Xbox-Strategie offenbar wieder stärker auf die eigene Plattform aus. Nach einer Phase, in der mehrere hauseigene Spiele auch für Konkurrenzsysteme erschienen, möchte die neue Führung unter Asha Sharma künftig selektiver vorgehen. Vor allem reine Einzelspieler-Titel sollen wieder stärker als Argument für die Xbox-Hardware und den Game Pass dienen.

Der bisherige Multiplattform-Kurs brachte nach den vorliegenden Angaben nicht die erhofften Effekte bei Verkäufen und Margen. Microsoft hatte versucht, durch Veröffentlichungen auf PlayStation und anderen Systemen zusätzliche Erlöse zu erzielen. Gleichzeitig wurde es dadurch aber schwieriger, den Kauf einer Xbox-Konsole mit exklusiven Inhalten zu begründen.

Künftig soll die Trennung wieder klarer ausfallen. Große Spiele mit starkem Mehrspieler- oder Live-Service-Anteil sollen dagegen weiterhin für mehrere Plattformen erscheinen, weil diese auf eine möglichst große Nutzerbasis angewiesen sind. Einzelspieler-Projekte sollen stattdessen häufiger der eigenen Plattform vorbehalten bleiben. Genannt werden in diesem Zusammenhang Titel wie Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution.

Gears of War: E-Day soll die Reihe dabei wieder näher an ihre Ursprünge zurückführen und stärker auf eine klassische Einzelspieler-Erfahrung setzen. Clockwork Revolution entsteht bei InXile Entertainment und ist als Rollenspiel in einem Steampunk-Szenario angelegt. Solche Spiele könnten künftig wieder eine größere Rolle dabei spielen, Spieler an Xbox-Hardware und Microsofts Aboangebot zu binden.

Laut Bloomberg plant Microsoft, das Angebot exklusiver Inhalte in den kommenden Jahren sukzessiv auszubauen. Damit reagiert der Konzern auch auf die wachsende Schwierigkeit, die eigene Konsole am Markt zu positionieren. Wenn große Teile des Xbox-Portfolios auch auf anderen Systemen verfügbar sind, sinkt der Anreiz, sich für Microsofts Hardware zu entscheiden.

Für Xbox-Nutzer hätte eine stärkere Exklusivstrategie den Vorteil, dass die Plattform wieder mehr eigenständigen Wert entwickelt. Gleichzeitig würde Microsoft allerdings auf zusätzliche Verkäufe auf anderen Systemen verzichten. Der Konzern muss daher abwägen, ob der langfristige Nutzen eines stärkeren eigenen Ökosystems größer ist als die kurzfristigen Einnahmen aus breiteren Veröffentlichungen.