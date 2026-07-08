Werbung

Valve stellt nun auch ein offizielles Treiberpaket für die Installation von Windows 11 auf der Steam Machine bereit. Obwohl der kompakte Gaming-PC ab Werk mit dem Linux-basierten SteamOS ausgeliefert wird, macht der Hersteller zentrale Windows-Treiber über seine Support-Seite zugänglich.

Verfügbar sind unter anderem Treiber für die Grafikeinheit, WLAN, Bluetooth und den SD-Kartenleser. Damit folgt Valve dem schon für das Steam Deck eingeschlagenen Kurs, für das ebenfalls offizielle Windows-Treiber angeboten werden. Eine Windows-Lizenz gehört allerdings nicht zum Lieferumfang der Steam Machine und muss von Nutzern selbst bereitgestellt werden.

Die Installation eines alternativen Betriebssystems wird von Valve grundsätzlich nicht blockiert, einen offiziellen Support für Windows oder andere Betriebssysteme bietet das Unternehmen jedoch auch weiterhin nicht an. Wer die Steam Machine abseits von SteamOS betreibt, tut dies daher auf eigenes Risiko.

Eine wichtige Einschränkung betrifft derzeit vor allem noch den Parallelbetrieb von Windows und SteamOS. Ein Dual-Boot-Setup ist derzeit nicht möglich, weil der dafür vorgesehene Installer noch nicht fertiggestellt wurde. Valve kündigt allerdings an, einen entsprechenden Einrichtungsassistenten zu einem späteren Zeitpunkt nachzureichen, nennt dafür aber keinen konkreten Termin.

Bei der Windows-Installation müssen Nutzer außerdem auf eine kabelgebundene Internetverbindung zurückgreifen. Der WLAN-Treiber steht während des Setups seinerseits nicht zur Verfügung, weshalb der Zugriff auf das Netzwerk zunächst per Ethernet erfolgen muss. Unter Windows kann es gegenüber SteamOS zudem zu Leistungseinbußen kommen, da Valves eigenes Betriebssystem stärker auf die Hardware und die Steam-Umgebung abgestimmt ist.

Dafür kann Windows mehr Flexibilität bei der Spieleauswahl ermöglichen. Denn mit Windows 11 lassen sich auch Titel installieren, die unter SteamOS nicht oder nur eingeschränkt laufen. Zudem können Nutzer andere Spieleplattformen und Launcher verwenden, sofern die jeweiligen Anwendungen und Spiele mit Windows kompatibel sind. Für Spieler, die nicht ausschließlich an Steam gebunden sein möchten, sinkt damit die Einstiegshürde für den Betrieb der Steam Machine mit Microsofts Betriebssystem.