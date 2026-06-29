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Der Konsolenmarkt hat im Mai 2026 einen der schwächsten Monate der vergangenen Jahre durchlebt. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Sony aus. Neue Verkaufszahlen aus den USA zeigen, dass die PlayStation 5 im Vergleich zum Vorjahr einen massiven Absatzeinbruch verzeichnete. Auch Microsoft musste sinkende Hardware-Verkäufe hinnehmen, während sich die Nintendo Switch 2 dem allgemeinen Markttrend derzeit noch entzieht.

Nach Daten des Marktforschungsunternehmens Circana gingen die Verkaufszahlen der PlayStation 5 im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um satte 58 % zurück. Damit verzeichnet Sony den niedrigsten Hardware-Absatz in einem Mai seit mehr als 25 Jahren. Microsofts Xbox Series X und Series S hatten im gleichen Zeitraum ebenfalls mit einen Rückgang von zwölf Prozent zu kämpfen.

Trotz der sinkenden Stückzahlen stiegen aber dennoch die Einnahmen aus dem Verkauf von Spielehardware auf dem US-Markt um 38 % auf rund 249 Millionen US-Dollar. Ausschlaggebend dafür ist vor allem der anhaltende Erfolg der Nintendo Switch 2, die sich weiterhin gut verkauft und aktuell einen erheblichen Teil der Umsätze im Konsolensegment generiert.

Als wesentliche Ursache für die Kaufzurückhaltung gelten dabei die gestiegenen Preise. Der durchschnittliche Verkaufspreis einer Konsole lag im Mai bei rund 502 US-Dollar und damit etwa 14 % höher als ein Jahr zuvor, wie Matt Piscatella (via Bluesky) verriet. Besonders stark fiel der Anstieg bei der PlayStation 5 aus. Ihr durchschnittlicher Verkaufspreis erhöhte sich laut Circana um 33 % auf knapp 672 US-Dollar. Auch die Xbox-Konsolen verteuerten sich im Jahresvergleich um rund 22 %.

Während Sony dabei einen Rückgang sowohl bei den Verkaufszahlen als auch bei den Hardware-Umsätzen hinnehmen musste, konnte Microsoft trotz geringerer Stückzahlen immerhin höhere Einnahmen erzielen. Der Grund liegt ebenfalls in den gestiegenen Verkaufspreisen. Microsoft hat zudem bereits weitere Preisanpassungen für den August angekündigt.

Historisch wurden Spielkonsolen häufig unter den Herstellungskosten verkauft, um später über Software und digitale Inhalte Gewinne zu erzielen. Angesichts steigender Produktionskosten und Komponentenpreise scheinen die Hersteller inzwischen jedoch verstärkt auf höhere Hardware-Margen zu setzen. Die aktuellen Verkaufszahlen deuten allerdings auch darauf hin, dass viele Verbraucher diese Preisentwicklung kritisch sehen und den Kauf einer neuen Konsole eher verschieben.