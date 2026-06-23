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Nachdem die offiziellen Preise der Steam Machine bekannt gegeben wurden, ist klar, dass Valves neue Konsole alles andere als ein günstiges Vergnügen sein wird. Umso mehr drängt sich die Frage auf, ob man dieser nicht auch durch einen Eigenbau begeben könnte. Valve selbst stellt dafür mit SteamOS die notwendige Softwarebasis zur Verfügung. Zudem öffnet das Unternehmen das Betriebssystem zunehmend auch für klassische Desktop-PCs und ermöglicht damit den Aufbau eigener Steam-Machines auf Basis handelsüblicher Hardware. Mit dem aktuellen Update auf SteamOS 3.8.10 verbessert das System zudem die Unterstützung moderner Intel- und AMD-Plattformen.

Technisch war die Installation von SteamOS auf Fremdhardware bereits zuvor möglich, allerdings deutlich auf AMD-Systemen fokussiert und mit einigen Einschränkungen verbunden. Nutzer mussten häufig auf das Recovery-Image des Steam Decks zurückgreifen, was den Einrichtungsprozess deutlich komplizierter machte als bei vielen anderen Linux-Distributionen. Mit SteamOS 3.8 verfolgt Valve nun einen deutlich offeneren Ansatz und bestätigt offiziell, dass Anwender ihre eigene Steam Machine aus frei gewählten PC-Komponenten zusammenstellen können.

Die Hardware-Unterstützung soll darüber hinaus in Zukunft weiterwachsen. Besonders bei NVIDIA-Grafikkarten arbeitet Valve nach eigenen Angaben eng mit dem Hersteller zusammen, um die Treiberunterstützung auszubauen. Eine vollständige Integration steht zwar noch aus, langfristig soll SteamOS jedoch auf möglichst vielen Gaming-Systemen lauffähig sein.

Der aktuelle Fokus liegt vorwiegend auf Wohnzimmer-PCs, die ähnlich wie eine Konsole direkt am Fernseher betrieben werden. SteamOS bietet dafür zahlreiche Funktionen, die bereits vom Steam Deck bekannt sind. Dazu gehören optimierte Grafiktreiber, die Shader-Vorkompilierung sowie eine auf Controller-Nutzung ausgelegte Oberfläche.

Interessant wird SteamOS primär durch die wirtschaftliche Seite. Ein selbst zusammengestellter Gaming-PC mit vergleichbarer Ausstattung fällt dabei günstiger aus als die von Valve angebotene Steam Machine. Je nach Komponentenwahl können die Einsparungen mehrere 100 Euro umfassen. Dazu gesellt sich ein potenzieller Leistungszuwachs gegenüber der Steam Machine.