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Valve soll Preis und Veröffentlichungstermin der Steam Machine in der kommenden Woche offiziell bekanntgeben. Eine Woche später, ab dem 30. Juni, soll der kompakte SteamOS-PC dann endlich in den Verkauf gehen. Offiziell bestätigt war bislang nur der Sommer 2026. Die Termine stammen vom X-Account Steam Hardware Updates, der sich auf Valve-Hardware spezialisiert hat.

Eine nicht genannte Quelle soll dort den 23. Juni als Ende des Review-Embargos genannt haben. Ausgewählte Medien und Technikkanäle hätten ihre Testgeräte bereits erhalten. Für den 22. Juni spricht nach Ansicht des Accounts eine zurückgehaltene Bedienungsanleitung, die am 29. Juni veröffentlicht werden soll. Beim neuen Steam Controller lagen Ankündigung und Auslieferung ebenfalls genau eine Woche auseinander. Ihn hatte die Spieleschmiede zu Beginn des Monats offiziell gemacht.

Wichtiger als der Tag der Ankündigung ist in Zeiten der Speicherkrise und Komponentenknappheit der Preis. Die Steam Machine tritt im Wohnzimmer gegen PlayStation 5 und Xbox Series X an, technisch aber auch gegen kompakte Gaming-PCs. Ursprünglich hatte Valve den Start wegen teurer gewordener Arbeits- und Massenspeicher verschoben. Schätzungen reichen inzwischen bis über 1.000 US-Dollar. Im rund 16 cm großen Gehäuse arbeitet ein angepasster AMD-Prozessor mit sechs Zen-4-Kernen und zwölf Threads. Die RDNA-3-Grafikeinheit besitzt 28 Compute Units und kommt auf 8 GB GDDR6. Hinzu kommen 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine NVMe-SSD mit 512 GB bis 2 TB. SteamOS startet wie beim Steam Deck direkt in eine für den Fernseher angepasste Oberfläche und basiert im Kern auf Linux.

Valve spricht von mehr als der sechsfachen Leistung eines Steam Decks und als Zielauflösung 4K mit 60 FPS samt FSR. Anspruchsvolle Spiele werden Auflösung und Details sicher reduzieren oder stark auf Upscaling zurückgreifen müssen. Für Valve ist es der zweite Versuch, im Wohnzimmer Fuß zu fassen. Zuletzt hatte man auch bei seinem Gaming-Handheld ordentlich an der Preisschraube drehen müssen.