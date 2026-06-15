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Bei Microsofts Gaming-Sparte kündigen sich wohl weitreichende Veränderungen an. Einem Bericht von The Information (Paywall) zufolge, prüft der Konzern derzeit verschiedene Optionen für die zukünftige Struktur seines Xbox-Geschäfts.

Demnach wird intern darüber nachgedacht, Xbox als eigenständige Tochtergesellschaft innerhalb des Microsoft-Konzerns neu zu organisieren. Eine solche Struktur könnte der Sparte mehr Eigenständigkeit im Hinblick auf Budgetplanung, Investitionen und strategischen Entscheidungen ermöglichen. Gute Beispiele dafür sind etwa LinkedIn und GitHub, die bereits als eigenständige Tochtergesellschaften des Konzerns geführt werden. Laut dem Bericht gibt es zwar noch keine konkreten Pläne für eine Umstrukturierung, die Optionen sollen jedoch geprüft werden.

Die Überlegungen fallen in eine Phase, in der die Marke Xbox unter der neuen Führung von Asha Sharma einen umfassenden Neuanfang erlebn soll. Berichten zufolge haben Microsoft-Chef Satya Nadella und Finanzvorständin Amy Hood zudem bereits grünes Licht für höhere Investitionen in große Spielemarken gegeben. Insbesondere die Reihen Halo, Fallout und The Elder Scrolls sollen künftig stärker in den Fokus rücken.

Vor allem bei den Bethesda-Marken wächst dadurch der Druck. Neue Serienteile von Fallout und The Elder Scrolls lassen bereits seit einigen Jahren auf sich warten. Gleichzeitig hat die erfolgreiche Fallout-Serie von Amazon das Interesse an der Marke reaktiviert. Laut dem Bericht möchte die Xbox-Führung deshalb die Entwicklung neuer Titel beschleunigen.

Zuletzt gab es auch ein seltenes Lebenszeichen zu The Elder Scrolls 6. Das Rollenspiel wurde bereits vor fast acht Jahren angekündigt, nähere Informationen blieben seitdem aber aus. Xbox-Manager äußerten sich nun jedoch positiv zum aktuellen Entwicklungsstand.

Die Diskussion über neue Großprojekte erfolgt allerdings vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Herausforderungen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Xbox offenbar weitere Einsparungen vorbereitet. Medienberichten zufolge könnten bereits in den kommenden Wochen neue Stellenstreichungen folgen. Auch die Schließung einzelner Studios steht offenbar zur Diskussion.