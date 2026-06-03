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ASUS bringt zur Computex 2026 nicht einfach nur die erwartete ROG Ally 2, sondern mit der ROX XBOX Ally X20 ein Bundle-Paket, das mit einem OLED-Upgrade und einer zusätzlichen AR-Brille aufwarten kann. Damit merzt man einen der größten Schwachpunkte aus, bläht das ohnehin aber schon nicht ganz günstige Gaming-Paket noch weiter auf.

Die technisch größte Neuerung steckt im Display. Das ROG XBOX Ally X20 erhält erstmals ein 7,4 Zoll großes ROG Nebula HDR OLED. Dieses löst mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf, arbeitet mit einer variablen Bildwiederholrate von 30 bis 120 Hz, ist DisplayHDR 1000 mit einer Peak-Helligkeit von bis zu 1.400 Nits zertifiziert und soll den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken. Die ASUS ROG Ally und ROG Ally X setzten hier noch auf LCD-Panels, während die Konkurrenz wie die ZOTAC ZONE oder das Steam Deck OLED im Displayvergleich meist die Nase vorn hatte.

Unter der Haube bleibt dagegen alles beim Alten. So sind ein AMD Ryzen AI Z2 Extreme mit 24 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher, eine 1 TB fassende SSD und ein 80 Wh starker Stromspeicher verbaut. Per microSD-Kartenleser kann der Speicherplatz für die eigene Spielesammlung erweitert werden. Bei den Bedienelementen bietet der Handheld TMR-Thumbsticks, überarbeitete ABXY-Tasten, ein neues D-Pad und griffiges TPS-Material. Das transparente schwarze Gehäuse mit goldenen Akzenten zeigt, dass es sich im Rahmen der Edition-20-Reihe um ein Jubiläumsgerät handelt.

Ein zusätzliches Highlight soll die ASUS ROG XREAL R1 Edition 20 sein, welche separat erhältlich und voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte erscheinen wird. Dabei handelt es sich um eine mit XREAL entwickelte AR-Brille, welche einen virtuellen Bildschirm mit einer Größe von bis zu 171 Zoll vor dem Auge des Betrachters simuliert. Für die reguläre ROG XREAL R1 werden Micro-OLED, bis zu 240 Hz, 0,01 ms Reaktionszeit und native 3DoF-Funktionen genannt. Die Anbindung an die ROG Ally erfolgt über das ROG Control.

ASUS nennt für das ROG XBOX Ally X20 Bundle bislang keinen Preis. Die reguläre ROX XREAL R1 wird aber bereits ab etwa 850 Euro gehandelt, womit das Komplettpaket alles andere als günstig werden wird, zumal die Kosten für das Sonderdesign und das neue OLED-Panel hinzukommen.