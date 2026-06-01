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Mit der Vorstellung des Arc G3 Extreme und Arc G3 seitens Intel ist der Startschuss für die dazugehörigen Handheld-PCs gefallen. Acer preschte mit dem Predator Atlas 8 bereits vor, nun folgt MSI mit dem Claw 8 EX AI+.

In der Version CG3EM der MSI Claw 8 EX AI+ bietet diese den Arc G3 Extreme mit 14 CPU-Kernen (2P+8E+4LPE) und der integrierten Arc B390 mit 12 Xe3-Kernen. Dem SoC zur Seite gestellt werden 32 GB an LPDDR5X.

Das Display mit einer Diagonalen von 8 Zoll bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixel bei maximal 120 Hz. Es handelt sich um ein IPS-Panel. Der Massenspeicher wird per M.2-SSD realisiert, der mittels PCI-Express 4.0 über vier Lanes angebunden ist.

Das Gehäuse der MSI Claw 8 EX AI+ kommt auf Abmessungen von 321 x 130 x 48 mm bei einem Gewicht von 785 g. Dafür maßgeblich verantwortlich ist der Akku mit einer Kapazität von 80 Wh. Wie lange diese 80 Wh dann ausreichen, um AAA-Titel spielen zu können, ist nicht bekannt.

An Anschlüssen geboten werden zweimal Thunderbolt 4, die auch zu DisplayPort und USB 3.0 kompatibel sind. Hinzu kommt ein microSD-Kartenleser sowie ein Audio-Anschluss. Der Ein/Ausschalter der MSI Claw besitzt einen Fingerabdrucksensor, um das Windows schnell entsperren zu können. Zudem setzt MSI mit Windows 11 im Xbox-Modus auf die Gaming-Oberfläche von Microsoft.

Für die Claw 8 EX AI+ hat MSI überarbeitete ergonomische Griffe und eine laser-geprägte Oberflächenstruktur umgesetzt. Als Eingabeoptionen vorhanden sind Hall-Effekt-Trigger und -Sticks plus ein D-Pad für präzise Steuerung.

Für die neue Generation der Claw mit Intel Arc G3 Extreme bietet MSI mit einem Schwarzviolett zudem eine neue Farboption. Im deutschsprachigen Raum ist mit einem voraussichtlichen Verkaufsstart ab Ende Juni zu rechnen. Genauere Informationen zu Zeitpunkt, Ausstattung und Preisen folgen im Vorfeld des Verkaufsstarts.