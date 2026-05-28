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Vor einigen Wochen musste Valve über seinen Online-Shop verkünden, dass das Steam Deck OLED nicht mehr direkt lieferbar ist. Aufgrund der anhaltenden Speicherkrise gingen viele danach davon aus, dass – wenn die mobile Konsole wieder verfügbar sein würde – sie nur mit einem gewissen Preisplus zurkommen werde. Eben dies ist jetzt geschehen.

In der Variante mit 512 GB Kostet das Steam Deck OLED nun 779 anstatt 569 Euro. Mit einer 1-TB-SSD verlangt Valve nun 919 anstatt 679 Euro. Der Preisaufschlag beträgt absolut 210, bzw. 240 Euro, prozentual sprechen wir von etwa 35 %.

Steam Deck OLED is back in stock, with a price increase for both models due to rising memory and storage costs. Steam Deck itself hasn't changed; these new prices reflect the current state of component costs and other global logistical challenges across the industry as a whole. We’ll keep you updated if anything changes. - so Valve

Zu den Gründen äußert sich sich Valve wie folgt: Man habe das Steam Deck OLED nun wieder vorrätig, "die Preise für beide Modelle aufgrund steigender Kosten für Speicher und Speichermedien" aber anheben müssen. Die "neuen Preise spiegeln die aktuelle Situation bei den Komponentenkosten sowie andere globale logistische Herausforderungen wider, mit denen die gesamte Branche konfrontiert ist."

Die Preiserhöhung für das Steam Deck OLED zeigt die aktuelle Entwicklung im PC- und Konsolenbereich. Für den 1. September hat Nintendo eine Preiserhöhung für die Switch 2 angekündigt. Auch Sony machte seine PlayStation 5 bereits teurer. Zudem sollen hohe Preise den Start der zukünftigen Konsolengenerationen von Sony und Microsoft beeinflussen.

Valve selbst musste den Start der Steam Machine bereits verschieben, will diese aber noch immer in diesem Jahr auf den Markt bringen.