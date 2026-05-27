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Kurz vor der Computex scheint Intel den Handheld-Markt wieder stärker in den Fokus zu rücken. Laut Videocardz.com soll die Chipschmiede schon morgen und damit noch vor der eigentlichen Messe in Taiwan mit Arc G3 ihren nächsten Chip speziell für tragbare Gaming-Geräte vorstellen. Nach MSI mit dem Claw 8 EX AI+ könnte dann auch Acer mit einem Predator Atlas 8 aufwarten. Parallel dazu mehren sich Hinweise auf eine neue ROG-Ally-Generation von ASUS, auch wenn deren Plattform noch nicht bestätigt ist.

Damit nimmt die nächste Handheld-Generation langsam aber sicher Form an. AMD hatte das Segment spätestens seit dem ersten Steam Deck und den passenden Ryzen-Z- und -AI-Chips geprägt, während Intels erster Anlauf mit Meteor und Lunar Lake erheblich schwächer ausfiel. Mit Intel Arc G3 soll nun nicht mehr nur ein Notebook-Chip kommen, sondern eine auf Gaming-Handhelds zugeschnittene Panther-Lake-Plattform.

Laut VideoCardz.com plant Intel zwei Varianten, die sich überwiegend in der Grafik unterscheiden, denn sowohl der Arc G3 als auch der Arc G3 Extreme sollen jeweils 14 CPU-Kerne bieten, die sich in zwei P-Kerne, acht E-Kerne und vier LP-Kerne aufteilen. Für Arc G3 Extreme soll Intel eine Arc-B390-GPU mit zwölf Xe3-Kernen und bis zu 2,3 GHz verbauen, für Arc G3 hingegen eine Arc B370 mit zehn Xe3-Kernen und bis zu 2,2 GHz. Beim Speicher steht jeweils LPDDR5X-8533 im Raum. Offiziell bestätigt ist das alles allerdings nicht.

Neben dem MSI Claw 8 EX AI+, der Intels Arc G3 Extreme, 32 GB Arbeitsspeicher, eine 1-TB-SSD und ein 8-Zoll-Display mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten nennt, soll sich ein Acer Predator Atlas 8 in die Runde der ersten Geräte gesellen. Dieser soll ebenfalls auf Intels Spitzenmodell setzen und voraussichtlich über einen 8 Zoll großen Bildschirm verfügen. Mit Nitro Blaze 7, Blaze 8 und Blaze 11 hatte der Hersteller bereits mehrere Geräte im Angebot, Acer scheint das Modell jedoch näher an die Gaming-Marke zu binden. Außerdem gibt es Gerüchte um einen ASUS ROG Ally 2, wobei hier noch jegliche technische Leistungsdaten fehlen. ASUS könnte damit ebenfalls ein Arc-G3-Gerät präsentieren, jedoch auch weiterhin auf eine AMD-Plattform zurückgreifen.

Zum Schluss plant auch Lenovo eine weitere mobile Gaming-Konsole, die sich jedoch nicht in die Reihe der PC-Handhelfs fügt, sondern einen Retro-Handheld im Gameboy-Stil mit ARM-Chip umfasst. Das Lenovo G02 dürfte allerdings nur für den chinesischen Markt gedacht sein, Lenovo soll lediglich seinen Markennamen dafür hergeben. Die vorinstallierten Spiele sollen von Nintendo und weiteren bekannten Publishern stammen. Ob es dafür eine regionale Markenlizenz geben wird oder ob man hierfür entsprechende Lizenzen von Drittverkäufern zukauft, ist nicht bekannt.