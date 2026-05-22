Werbung

Kurz vor der Computex taucht der MSI Claw 8 EX AI+ erneut bei einem Händler auf. Dieses Mal wird der neue Gaming-Handheld im australischen Onlineshop Scorptec laut VideoCardz in zwei Varianten gelistet, die jedoch beide mit Intels Arc G3 Extreme aufwarten können. Kaufen lässt sich das Gerät dort jedoch nicht, denn Versand und Abholung sind als ausverkauft markiert, was auf die bloße Vorbereitung der Produktseiten hinweist und weniger auf einen echten Marktstart.

Die Angaben sind dabei sehr konkret und wesentlich ausführlicher als frühere Leaks. So soll das Standardmodell des MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM-010AU mit 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher, 1 TB SSD, Windows 11 Home, WiFi 7 und einem 80 Wh starken Akku aufwarten können, während das 8-Zoll-Display mit 120 Hz arbeiten soll. Frühere Listungen nannten dazu 1.920 x 1.200 Bildpunkte, ein 16:10-Panel mit 500 cd/m² und die vollständige sRGB-Abdeckung.

Der im Shop von Scorptec genannte Preis hat es in sich: Genannt werden für das Standardmodell 2.749 australische Dollar, was umgerechnet etwa 1.700 Euro entspräche – allerdings ohne Umsatzsteuer, bzw. australischer GST. Für das zusätzlich gelistete Launch-Paket werden sogar 2.849 australische Dollar aufgerufen. Dafür bekommt man wohl einen Claw-Schlüsselanhänger, einen gehärteten Displayschutz, Griffkappen und eine Reise-Schutzhülle mit dazu. Preislich positioniert MSI den Claw 8 EX AI+ nach diesen Händlerdaten damit nicht als günstigen Steam-Deck-Gegner, sondern als teures Windows-Handheld mit gehobener Ausstattung und neuer Intel-Technik.

Für MSI könnte das schwierig werden. Bereits der erste Claw kam mit Meteor Lake und Arc-Grafik auf den Markt und konnte sich gegen AMD-basierte Handhelds nur begrenzt behaupten. Leistung, Effizienz und Treiberstand sortierten sich stets unterhalb der Konkurrenz. Mit Lunar Lake wurde Intels Handheld-Basis besser, nun soll Arc G3 Extreme offenbar den nächsten Schritt liefern. Bislang haben allerdings weder MSI noch Intel den Claw 8 EX AI+ in dieser Konfiguration offiziell bestätigt. Taktraten, Leistungsgrenzen und der genaue Ausbau der Arc-G3-Extreme-Grafik fehlen.

Eine offizielle Vorstellung erwarten wir im Rahmen der Computex 2026 ab dem 2. Juni. Dann soll Intel seine speziellen Handheld-Chips vorstellen.