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Sonys PlayStation 2 ist weiterhin die erfolgreichste und meistverkaufte Spielekonsole und hat bei vielen einen Legenden-Status inne. Und viele würden sich auch heute noch eine Handheld-Konsole für die zahlreichen PlayStation-2-Spiele wünschen. Ein User mit dem Namen Tschicki hat auf Github ein Modding-Projekt veröffentlicht, das sehr anspruchsvoll und nicht für Anfänger geeignet ist und eine solche Handheld-Konsole Realität werden lässt.

Viele würden nun an einen schlichten Emulator denken, doch dies ist nicht der Fall. Das Projekt nahm im Jahr 2022 seinen Anfang. Das Mainboard ist ein Custom-PCB von Tschicki selbst, auf dem Original-Chips von Sonys PlayStation 2 Slim der Reihen SCPH-7900x und SCPH-9000x verlötet wurden. Davon abgesehen wurde das Handheld-System von dem Github-Nutzer Tschicki von Grund auf neu selbst entwickelt und hat zudem moderne Features erhalten. Dazu zählen ein digitaler Videoausgang, ein angepasstes Boot-ROM, verbesserte Audio-Ausgabe und auch die Unterstützung für SD-Karten wurde berücksichtigt. Das Gehäuse selbst kann mittels 3D-Druck angefertigt und selbst der DualShock-2-Controller kann verwendet werden.

Als Display setzt der Modder auf ein fünf Zoll großes LC-Display mit einer Auflösung von 480 x 800 Pixel inklusive FPGA-basierter Video-Verarbeitung. Aufgrund der Größe des Handhelds musste natürlich das optische Laufwerk weichen. Stattdessen werden die Spiele von einer MicroSD-Karte mittels uSD2PSX-Adapter geladen und abgespielt. Aufgeschlüsselt wird diese Kurzbezeichnung wie folgt: uSD steht für MicroSD, die Zahl 2 für "to" oder eben "für" und PSX für PlayStation. Neben den PS2-Titel können auch die PS1-Spiele von diesem Handheld mittels Homebrew konsumiert werden, was das Ganze natürlich noch lukrativer macht. Zwei Mini-Memory-Cards lassen sich dann auch noch einbinden.

Für die Steuerung der Spiele selbst wird auf Hall-Effect-Analogsticks gesetzt. Berücksichtigt wurden auch die Rumble-Funktion und natürlich auch Lautsprecher, die von der Nintendo Switch OLED stammen. Um die Stromversrogung kümmern sich zwei 21700-Akkus, die laut den Angaben von Tschicki eine Laufzeit von circa 4,5 Stunden erlauben. Mittels USB-C-Power-Delivery werden die Akkus dann wieder aufgeladen.

Das gesamte Modding-Projekt wurde von Tschicki auf Github sorgfältig dokumentiert und beschreibt auch, welche PCBs, welche Firmware-Versionen und welche Gateware benötigt werden. Für das Gehäuse selbst sind die 3D-Druckdateien mit dabei. Doch sollte dieses Projekt nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Um das Projekt in die Tat umzusetzen, sind fortgeschrittene Kenntnisse in Elektronik, Lötkompetenz und Programmierung zwingend erforderlich.