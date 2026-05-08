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#Nintendo #Switch #Switch-2 #Preiserhoehung

499,99 Euro

Nintendo hebt den Preis der Switch 2 zum 1. September an

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Nintendo hebt den Preis der Switch 2 zum 1. September an
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Erwartet wurde dieser Schritt schon länger, nun hat Nintendo seine offizielle Preisempfehlung für die Switch 2 angehoben. Ab dem 1. September beträgt der offizielle Preis nicht mehr 469,99 Euro, sondern 499,99 Euro. Mit einem Plus im Preis von 30 Euro fällt die Erhöhung damit sicherlich etwas niedriger aus, als dies viele befürchtet hatten.

Auch im asiatischen Raum sowie in den USA und Kanada wird die Switch 2 teurer. Für Japan soll aber bereits der 25. Mai als Startdatum für die neuen Preise gelten. Für den japanischen Markt sollen auch die Preise für die Switch Lite, originale Switch und Switch OLED steigen.

Nintendo Switch 2

Aktuell ist die Switch 2 hierzulande ab 420 Euro zu bekommen. Im Bundle mit FC 26 kostet sie aktuell 455,99 Euro, mit Donkey Kong Bananza werden 496,99 Euro verlangt. Das Mario Kart World Bundle kostet 463,90 Euro.

Preise und Verfügbarkeit
Nintendo Switch 2 schwarz
429,00 Euro Nicht verfügbar Ab 419,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nintendo Switch 2 schwarz
Verfügbar 419,99 EUR
Verfügbar 427,99 EUR
Lagernd 429,00 EUR
Lagernd 429,00 EUR
Lagernd 429,00 EUR
Verfügbar 429,00 EUR
Lagernd 429,90 EUR
Lagernd 436,90 EUR

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