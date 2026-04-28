Werbung

Die Auswirkungen der hohen Preise für Speicher sind allgegenwärtig. Bereits häufiger wurde darüber spekuliert, dass sich die zukünftigen Konsolen entweder verspäten oder deutlich teurer werden könnten.

Im Kontext der baldigen Verfügbarkeit des Steam Controllers äußerte sich Steve Cardinali bei Polygon, dass die Produktion eines Controllers im Vergleich zur Steam Machine recht einfach sei. Der Grund sei recht simpel: Ein Controller hat keinen Speicher, was es in der aktuellen Situation deutlich vereinfacht.

This doesn't have RAM in it, and it's not as complicated to start getting out the door for us. We're ready for it. We wanted to build up quantity so that we could try to address everybody who wants one at launch, but it's possible that the demand for it far exceeds our expectations. - Steve Cardinali, Hardware-Ingenieur bei Valve

Laut Cardinali soll es aber ohnehin nicht der Plan gewesen sein, den Controller und die Steam Machine zeitgleich auf den Markt zu bringen. Zwar habe man immer im Hinterkopf gehabt, dass beide Produkte zusammenarbeiten können, eine feste Kopplung für den Marktstart sei aber ohnehin nicht angedacht gewesen. Einzige Vorgabe sei gewesen, dass die Steam Machine nicht vor dem Controller erscheinen sollte. Gleiches gilt im Zusammenhang mit dem Steam Frame.

Gegenüber Gamefile (via Videocardz) äußert sich Pierre-Loup Griffais von Valve auch zu einem Steam Deck 2:

We're hard at work on it. And obviously every step of the way, if you look at our hardware projects over the years, you can draw a straight line from the original Steam Controller and Steam Machine to Steam Deck, to everything that we're announcing and shipping this year. And we expect Steam Deck 2 will be a lot of the same where a lot of what we're doing here will be learnings that build up to it. - Pierre-Loup Griffais, Valve

Wirklich Handfestes zum Steam Deck 2 gibt es demnach weiterhin nicht.

Bei Gamefile findet sich zudem eine Aussage zur Speicherknappheit von Asha Sarma, CEO der Xbox-Sparte von Microsoft. Ihr zufolge wird dies die Preise und die Verfügbarkeit des Project Helix ebenfalls beeinflussen. Aber auch hier gibt es noch keine weiteren Informationen zu einem möglichen Erscheinungstermin.