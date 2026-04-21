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Sony hat die Verschärfung der Altersprüfung für PlayStation-Nutzer in Großbritannien und Irland angekündigt. Hintergrund ist der britische Online Safety Act, der strengere Vorgaben zum Jugendschutz im Internet vorsieht. Die neuen Maßnahmen betreffen zunächst Konten im Vereinigten Königreich und in Irland und sollen im Laufe des Jahres 2026 verpflichtend werden.

Künftig reicht es nicht mehr aus, bei der Registrierung lediglich ein Geburtsdatum anzugeben. Wer weiterhin auf bestimmte Online-Funktionen zugreifen möchte, muss sein Alter aktiv verifizieren. Sony empfiehlt, den Prozess frühzeitig abzuschließen, um Einschränkungen im laufenden Betrieb zu vermeiden.

Ohne bestätigte Identität bleibt zwar der grundlegende Zugriff auf Spiele erhalten, zentrale Funktionen werden jedoch gesperrt. Dazu zählen unter anderem Sprach- und Textchats sowie Möglichkeiten zum Livestreaming über Plattformen wie Twitch oder YouTube. Auch einzelne In-Game-Features, die eine Altersfreigabe voraussetzen, stehen ohne Verifikation dann nicht mehr zur Verfügung.

Für die Altersprüfung arbeitet Sony mit dem Dienstleister Yoti zusammen. Nutzer können zwischen mehreren Verfahren wählen, darunter der Scan eines Ausweisdokuments, die Verknüpfung einer Mobilfunknummer oder ein biometrischer Gesichtsscan. Laut Sony erfolgt die Verarbeitung der Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen.

Die neuen Regelungen sollen ab Juni 2026 greifen und betreffen insbesondere soziale Funktionen innerhalb der Plattform. Aber auch externe Dienste wie Discord sind von den Einschränkungen betroffen, sofern sie über die PlayStation genutzt werden.

Der Schritt gilt als Reaktion auf strengere gesetzliche Vorgaben und könnte perspektivisch auch auf andere Märkte ausgeweitet werden. Denn in Europa wird bereits seit einiger Zeit über weitergehende Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger im Internet diskutiert. Eine Ausweitung der verpflichtenden Altersprüfung auf weitere Länder ist daher wahrscheinlich. Für weitere Informationen und Fragen hat Sony ein FAQ eingerichtet.