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GPU-Leaker KeplerL2 hat im Forum von NeoGAF (via Videocardz)einige Details zur kommenden Konsolen-Generation Xbox Helix von Microsoft präsentiert. Diese nächste Generation hört auf den Namen Helix und wurde zumindest namentlich von Microsoft bereits offiziell erwähnt. Dass AMD wieder die SoC, oder vielleicht das Compute- und GPU-Chiplet, fertigen lässt, dürfte nicht weiter überraschen.

Die IP-Blöcke wie die CPU-Kerne, NPU, Media und Display werden zu einem gewissen Grad für das Projekt Helix angepasst. Bei den CPU-Kernen kann dies bedeuten, dass die Cache-Kapazitäten im Unterschied zu den Ryzen-Prozessoren anders aufallen werden. Aber es sind zahlreiche Änderungen denkbar, um aus einer bestehenden IP eine solche für die Nutzung in der Konsole zu machen. Meist geht es darum, unnötigen Ballast abzuwerfen.

Interessanter ist hier schon die Aussage, dass der Chip die gleiche GPU einsetzen wird, wie sie für die Desktop-Karten geplant ist. Im Raum steht der AT2 auf Basis der RDNA-5-Architektur. Zur möglichen Konfiguration der AT2-GPU gab es vor einiger Zeit bereits erste Hinweise. In der Ausbaustufe und auch den Funktionen gab es bisher immer Anpassungen in der GPU-Architektur. Teilweise wurden dabei Einzelkomponenten aus zukünftigen RDNA-Generationen bereits etwas früher in die Konsolen-Chips gebracht. Aber auch den umgekehrten Weg hat es für einzelne Funktionen bereits gegeben.

MS has 0 customization on the GPU side this time. "FSR Diamond" is just the codename for the FSR 5 family of upscaling/framegen/denoising transformer ML models built for RDNA5. PSSR3 will be the same thing with a different name - Posts von KeplerL2 im Forum von NeoGAF

Es deutet sich also einmal mehr an, dass die kommende Xbox im Grunde ein Gaming-PC im Konsolen-Formfaktor werden wird. Diese Vermutung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass Microsoft mehr und mehr versucht, Windows 11 durch entsprechende Anpassungen, in dieser Richtung fit zu machen. Die Windows-Handhelds können das Basis-Betriebssystem beispielsweise fast vollständig unter einer Xbox-Oberfläche verschwinden lassen.

Projekt Helix ein Gaming-PC

Auf die Frage, ob es vorstellbare wäre, dass AMD den Chip nicht nur exklusive für die Xbox anbietet, sondern auch anderweitig einsetzt, antwortete KeplerL2:

It won't be sold directly to consumers, but you will be able to buy an ASUS/MSI/etc Helix machine. - Posts von KeplerL2 im Forum von NeoGAF

Unter anderem sollen auch ASUS, MSI und andere wohl eine Art Komplettsystem verkaufen, bei dem es sich um ein Projekt-Helix-System handelt. Ob es dann auch noch Hardware direkt von Microsoft geben wird, ist aber ebenso unklar, wie die Frage, wie solche Hardware koexistieren soll und welchen Spielraum Microsoft seinen Partnern hier bietet.

Für viele scheinen sich nun die Befürchtungen zu bewahrheiten, nach denen Xbox dem Gaming-PC deutlich näher rückt, als vielen lieb ist. Mit der Xbox-Oberfläche und den Versuchen, das Windows 11 in den Windows-Handhelds weitestgehend zu verstecken, hat Microsoft die ersten Schritte auf diesem Weg bereits gemacht.