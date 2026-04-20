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Nachdem Intel zur CES 2026 bereits einen speziellen Chip für Gaming-Handhelds in Aussicht gestellt hatte, verdichten sich nun die Hinweise auf einen ersten Auftritt zur Computex 2026 im Juni. VideoCardz.com berichtet, dass die Plattform dort unter den Namen Arc G3 und Arc G3 Extreme vorgestellt werden könnte. Gemeint sind dedizierte Handheld-Ableger auf Basis von Panther Lake.

Damit würde Intel nach dem eher verkorksten Start mit Meteor Lake erneut das Segment angreifen, das bislang klar von AMD dominiert wird. Vom Steam Deck bis hin zu zahlreichen Windows-Handhelds setzen die meisten Geräte auf Ryzen-Z1- oder andere mobile AMD-Lösungen. Ein speziell für solche Geräte optimierter Chip wäre der bislang deutlichste Versuch Intels, sich in diesem Teil des Mobilmarkts mit einem eigenständigen Gaming-Produkt zu etablieren.

Neu ist die mutmaßliche Namensgebung: Während frühere Informationen noch zwischen Core G3 und Arc G3 schwankten, scheint Intel das Handheld-Thema jetzt klar über die Arc-Marke zu spielen. Genannt werden zwei Varianten: Arc G3 und Arc G3 Extreme. Auch bei der Grafikeinheit soll es neue Bezeichnungen geben: Statt früher kursierender Namen wie B380 und B360 nennt VideoCardz inzwischen Arc B390 und B370. Interessant wird vor allem werden, wie sich die neuen Chips bei 20 bis 30 W schlagen werden, während im Turbo kurzzeitig zwischen 65 bis 80 W möglich sein dürften. Genau in diesem Bereich ist Effizienz das Wichtigste.

Noch ist die Faktenlage dünn. VideoCardz.com beruft sich auf eigene Informationen und Roadmap-Material, das für die Plattform einen Zeitraum im zweiten Quartal 2026 nennt. Das passt zu einer Vorstellung rund um die Computex 2026, ist aber noch kein Beleg für einen unmittelbar bevorstehenden Marktstart. Offen ist außerdem, welche Hersteller als erste Partner auftreten und wie aggressiv Intel die Plattform preislich gegen AMD-basierte Konkurrenz positionieren will. Vor allem ASUS, MSI, Acer und Lenovo dürften hier die wichtigsten Partner werden, wie sie bereits im Januar genannt wurden.