Werbung

Kurz vor der angekündigten Preiserhöhung verzeichnete die PlayStation 5 in den USA noch einmal einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen. Laut Daten des Marktforschungsunternehmens Circana erreichte die Konsole dabei in der Woche bis zum 4. April 2026 sowohl bei den verkauften Einheiten als auch beim Umsatz ihre bisherigen Höchstwerte im laufenden Jahr.

Die Preisanpassung selbst wurde am 27. März angekündigt und am 2. April umgesetzt. Diese zeitliche Differenz nutzten offenbar viele Käufer, um die Konsole noch zum alten Preis zu erwerben. In der Folge stiegen die Ausgaben für Videospielhardware in den USA im Vergleich zur Vorjahreswoche deutlich an und lagen zeitweise fast doppelt so hoch.

Mit der Anpassung erhöhte Sony die Preise spürbar. In den USA kostet die Digital Edition nun knapp 600 Dollar und liegt damit deutlich über dem ursprünglichen Einführungspreis. Auch in Europa wurden die Preise angehoben. Die Standardversion wird hierzulande für rund 650 Euro angeboten, während die Digital Edition etwa 600 Euro kostet. Für die leistungsstärkere PS5 Pro werden rund 900 Euro fällig. Als Grund für die Preiserhöhung nennt Sony unter anderem gestiegene Produktionskosten, insbesondere bei Komponenten wie Speicher.

Der starke Anstieg der Verkäufe dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Solche Vorzieheffekte führen in der Regel dazu, dass die Nachfrage in den folgenden Wochen wieder zurückgeht, da viele Käufe lediglich vorgezogen wurden. Für den weiteren Jahresverlauf könnten daher vor allem neue Spieletitel entscheidender für den weiteren Konsolenverkauf sein.

Zu den möglichen Impulsgebern zählen unter anderem Grand Theft Auto VI sowie Wolverine, die beide für zusätzliche Nachfrage sorgen könnten. Ohne entsprechende Veröffentlichungen oder Preisaktionen dürfte es für die Konsole aber deutlich schwieriger werden, das hohe Verkaufsniveau langfristig zu halten. Gleichzeitig richtet sich der Blick vieler Spieler bereits auf die nächste Konsolengeneration, deren Veröffentlichung in den kommenden Jahren erwartet wird.