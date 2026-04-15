Werbung

Bei Microsoft wird intern offenbar über eine mögliche strategische Neuausrichtung der Gaming-Sparte diskutiert. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob die Marke Xbox langfristig wieder stärker auf exklusive oder zumindest zeitexklusive Inhalte setzen sollte. Hinweise darauf liefert der Journalist Jez Corden, der sich in einem Podcast (via Twisted Voxel) zu aktuellen internen Überlegungen äußerte.

Ausgangspunkt der Diskussion ist der zuletzt erfolgte Führungswechsel an der Spitze von Xbox. Mit Asha Sharma hat die Gaming-Sparte eine neue Leitung erhalten, die in ersten Aussagen betonte, die Plattform stärker an den Erwartungen der Spieler auszurichten. Dazu gehört offenbar auch der Wunsch nach exklusiven First-Party-Titeln, die bislang zugunsten einer breiteren Multiplattform-Strategie zunehmend an Bedeutung verloren hatten.

Nach Angaben von Corden wird intern nun intensiv darüber debattiert, welche Rolle Exklusivität künftig spielen soll. Dabei geht es nicht nur um einzelne Spiele, sondern wohl um die grundlegende Positionierung des Unternehmens. Eine zentrale Frage ist, ob Microsoft primär als plattformübergreifender Publisher agieren will oder das eigene Ökosystem mit exklusiven Inhalten stärken möchte. Beide Ansätze bringen dabei unterschiedliche wirtschaftliche und strategische Konsequenzen mit sich.

Die aktuelle Strategie setzt verstärkt auf eine breitere Verfügbarkeit von Spielen. Titel aus den eigenen Studios erscheinen zunehmend auch auf konkurrierenden Plattformen, was zwar die Reichweite erhöht, aber gleichzeitig die Attraktivität der eigenen Hardware relativiert. In diesem Zusammenhang steht auch die Zukunft des Konsolengeschäfts zur Diskussion. Corden zufolge könnte ein Festhalten an der Multiplattform-Strategie langfristig dazu führen, dass die Hardware eine weniger zentrale Rolle einnimmt.

Kurzfristig ist wohl keine grundlegende Änderung der aktuellen Ausrichtung zu erwarten. Auch kommende Titel der Xbox Game Studios sollen weiterhin plattformübergreifend erscheinen. Parallel zu den aktuellen Überlegungen wird offenbar auch der Xbox Game Pass intern überprüft, insbesondere im Hinblick auf Preisgestaltung und Leistungsumfang.