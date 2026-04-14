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Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Handheld-Projekte wie der Ayaneo Next 2 auf Basis von AMDs Strix-Halo-Plattform wegen teils drastischer Preissteigerungen auf Eis gelegt wurden, schiebt OneXPlayer jetzt ein entsprechendes Modell trotzdem nach. Der Hersteller hat mit dem X2 Mini einen neuen Gaming-Handheld angeteasert, der auf AMDs Ryzen AI Max+ 395 setzen soll und ein 8,8 Zoll großes OLED-Display erhält. Damit bleibt OneXPlayer dem oberen Preis- und Leistungssegment erhalten und positioniert seine Geräte über klassischen Handhelds.

Laut der von Videocardz.com aufgegriffenen Teaser-Kampagne kommt der X2 Mini in der Spitzenversion mit einem AMD Ryzen AI Max+ 395 und einem 8,8 Zoll großen OLED-Panel mit schnellen 144 Hz daher, während auch kleinere Ableger mit Ryzen AI Max+ 385 geplant sind. Finale Preise, die vollständigen Spezifikationen oder ein konkreter Marktstart fehlen allerdings noch. Interessant ist das Gerät aber schon jetzt, weil OneXPlayer mit dem OneXFly Apex bereits ein Handheld auf Basis von AMDs Strix-Halo-Plattform im Programm hat. Der X2 Mini wirkt dabei weniger wie ein Nachfolger als wie eine zweite Ausbaustufe. Auffällig ist vorwiegend die Namensgebung: Trotz des Zusatzes "Mini" wächst das Display auf 8,8 Zoll an und liegt damit über dem 8-Zoll-Panel des Apex.

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Hinzu kommen Funktionen, mit denen sich das Gerät ein Stück vom klassischen Handheld entfernt. Genannt werden abnehmbare Controller und eine Tastatur-Erweiterung. Damit bewegt sich das X2 Mini auch featureseitig klar im High-End-Segment und zeigt das typische Muster entsprechender Geräte: Sie werden größer, teurer und vielseitiger und entfernen sich immer weiter von der ursprünglichen Idee eines kompakten mobilen Handhelds.

Bislang findet der AMD Ryzen AI Max+ 395 aus der Strix-Halo-Klasse mit seinen 16 Zen-5-Kernen und der integrierten AMD Radeon 860S mit 40 RDNA-3.5-Compute-Units überwiegend in leistungsstarken, mobilen Workstations seinen Einsatz. Entsprechende Geräte kratzen schnell an der 3.000-Euro-Marke und stellen gewisse Anforderungen an die Kühlung und Stromversorgung. Für Letztere soll der OneXPlayer X2 Mini auf einen 85 Wh starken Akku vertrauen dürfen. Wann und zu welchem Preis das neue Gaming-Device kommen wird, bleibt abzuwarten.